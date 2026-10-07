Не покладіть у кошик: який токсичний двійник білого гриба зараз маскується в лісі (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Цей вид росте саме на піщаних ґрунтах
У сосновому лісі біля села Липове на Полтавщині грибник натрапив на незвичайну знахідку. Зовні ці гриби легко переплутати з білими або польськими, але вони мають характерну відмінність: усередині ніжки кожного екземпляра утворюється порожнина.
Випадок стався 4 жовтня. Автор знахідки зазначив, що гриби росли групами на піщаному ґрунті, а їхні ніжки мали більш виражений рожевий відтінок, ніж у звичних білих грибів.
Попередньо йдеться про гіроропу піщаному (Gyroporus ammophilus). Цей вид росте саме на піщаних ґрунтах і справді дуже схожий на деякі їстівні трубчасті гриби.
Намагатися визначити такий гриб тільки по фото або пробувати його на смак категорично не можна. Фахівці наголошують: у подібних двійниках плутаються навіть досвідчені збирачі, а випадки отруєння дикорослими грибами у Полтавській області фіксували й у 2026 році.
Головна небезпека полягає в оманливому вигляді: багато грибників помилково вважають наявність трубчастого шару під капелюшком гарантією безпеки.
З піщаним гіропором звичайний огляд капелюшка не врятує від помилки. Єдиний надійний спосіб розпізнати неїстівний екземпляр прямо в лісі – перевірити структуру ніжки на зрізі та звернути увагу на приховані порожнечі.
Приміром, каштановий гіропор виглядає майже так само і росте в схожих умовах і в тій же місцевості. Єдина відмінність їстівного каштанового гриба — відсутність лососевого відтінку в фарбуванні.
Гіропор піщаний
Це неїстівний отруйний гриб.
Капелюшок. На початку зростання напівсферична, потім розпрямляється до форми подушечки, а її краї трохи загинаються вгору. Шкірка суха, гладка на дотик або покрита дуже дрібним ворсом. У молодих грибів вона забарвлена в рожевий колір з лососевим відтінком, згодом темніє і до зрілості стає коричневою з жовтими і світлішими краями. Діаметр капелюшка становить від 4 до 15 см.
Ніжка. Циліндрична, правильної форми, трохи потовщується до основи. Поверхня гладка. Спочатку вона майже біла, потім набуває кольору капелюшка. При терті пальцем поверхня ніжки рожевіє, особливо помітно біля основи. Висота ніжки – від 3 до 6 см, діаметр – до 15 мм.
М’якуш. Має рожевий, лососевий відтінок. На початку зростання вона суцільна і досить груба, у зрілих екземплярів може набувати блакитнуватого кольору, а в її товщі утворюються численні каверни. Смак слабкий, солодкуватий, нейтральний запах. На зламі або зрізі м’якоть колір не змінює і сік не виділяє.
Цей гриб добре знають жителі узбережжя: піщаний гіропор зустрічається недалеко від морського берега, біля піщаних дюн. Репутація в нього погана: потрапляючи до кошика, він дає чимало проблем. Ситуацію ускладнює його подібність до іншого близького вигляду – каштанового гриба, який вважається делікатесом.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в період максимальної активності грибників у вересні та жовтні в українських лісах регулярно знаходять нестандартні та видозмінені гриби. У профільних групах Facebook користувачі публікують знімки незвичайних маслюків, щоб з’ясувати ступінь їх придатності в їжу. Такий підвищений інтерес обумовлений прагненням уникнути збирання токсичних двійників та небезпечних екземплярів під час сезонного збору.