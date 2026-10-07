"Не для простих людей": як виглядає найщасливіше село в Україні (фото)

Населений пункт так і називається Щасливе

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Село Щасливе (Бориспільський район, Київська область) розташоване на стратегічно важливій трасі Київ — Бориспіль, всього за 10 кілометрів на схід від столиці. Сьогодні це не просто населений пункт по дорозі до головного аеропорту країни, а адміністративний центр Пристоличної територіальної громади.

У threads завірусився пост про це село. Все через доглянутість та доброустрій цього населеного пункту.

"Пересічне" село в Україні", — йдеться у публікації.

Село Щасливе/Фото: threads.com/@__1010__0110

Село Щасливе/Фото: threads.com/@__1010__0110

Село Щасливе/Фото: threads.com/@__1010__0110

Село Щасливе/Фото: threads.com/@__1010__0110

Село Щасливе/Фото: threads.com/@__1010__0110

Село Щасливе/Фото: threads.com/@__1010__0110

Село Щасливе/Фото: threads.com/@__1010__0110

Село Щасливе/Фото: threads.com/@__1010__0110

Село Щасливе/Фото: threads.com/@__1010__0110

Село Щасливе/Фото: threads.com/@__1010__0110

Тур по селу Щасливе

У мережі наголосили, що назва села повністю відповідає дійсності, і там мешкають щасливі люди.

"Мені здається, воно дуже відповідає своїй назві"

"Якби моє село було ось таким, то я б теж була щаслива"

"Красиво"

"Не для звичайних людей"

"Село?"

Історія заснування

Історія Щасливого почалася у другій половині ХХ століття. Населений пункт було засновано 1968 року на базі одного з відділень великого радгоспу "Бортничі". Разом із Щасливим тоді ж виникло і сусіднє село Проліски, утворивши єдиний інфраструктурний та економічний вузол поблизу Києва.

Село Щасливе на карті

Розвиток та сучасність

За останні роки Щасливе кардинально змінилося, перетворившись на розвинений та престижний центр заміського життя під Києвом. Завдяки зручній транспортній розв’язці та близькості до мегаполіса, тут активно розростаються сучасні котеджні містечка та малоповерхові житлові комплекси, що пропонують мешканцям високий рівень комфорту.

Торгівля та дозвілля: у селі працюють мережеві супермаркети, затишні кав’ярні, магазини та торгові зони.

у селі працюють мережеві супермаркети, затишні кав’ярні, магазини та торгові зони. Медицина та спорт: функціонує сучасний Пристоличний медичний центр, а також діє спортивна база, яка приваблює любителів активного способу життя.

функціонує сучасний Пристоличний медичний центр, а також діє спортивна база, яка приваблює любителів активного способу життя. Доброустрій: вулиці та громадські простори селища регулярно оновлюються – тут облаштовуються доглянуті пішохідні алеї з плиткою, сучасні зони відпочинку з лавками, а також приділяється увага безпеці дорожнього руху.

Нагадаємо, евакуація із зони бойових дій та облаштування життя на новому місці завжди сповнені несподіванок. Але те, що знайшла українська переселенка у своєму новому будинку в селі, здивувало багатьох.