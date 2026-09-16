У Польщі хочуть повернути строкову військову службу: яких українців це може торкнутися

Пропозицію пов’язують із необхідністю посилити обороноздатність країни

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У Польщі обговорюють можливість повернути обов’язкову підготовку для дорослих чоловіків. У такому разі нововведення зачепить і деяких українців, які там нині мешкають.

За словами депутата партії "Право та справедливість" (PiS) Пшемислава Чарнека, громадян потрібно навчати базовим навичкам захисту країни. Про це він заявив в ефірі програми "Графіті" на Polsat News.

Уточнюючи форму військової підготовки, Чарнек зазначив, що це могла бути швейцарська форма — шість місяців навчання, які розподілені на кілька років і проводяться під час канікул. Або є варіант більш короткої підготовки.

"Без сумніву, у ці важкі часи нам потрібно подумати про те, як навчити дорослих чоловіків захищати себе і свою батьківщину", — заявив Пшемислав Чарнекі додав, що партія "Право і справедливість" має такі рішення.

Депутат також підтвердив, що це питання, безумовно, стане одним із перших, які уряд займеться, якщо партія "Право і справедливість" прийде до влади після виборів наступного року.

Коли був останній заклик у Польщі

У Польщі призупинено обов’язкову військову службу після призову 2008 року. Із січня 2010 року польська армія перейшла до професійної моделі. З того часу країна сформувала професійні збройні сили чисельністю трохи більше 200 000 військовослужбовців і, згідно з урядовими планами, планує збільшити їхню чисельність приблизно до 300 000, повідомляє TVP World.

Нині обов’язковим є лише процес військової кваліфікації, що оцінює фізичну та психічну придатність.

У 2022 році в рамках Закону про національну оборону було введено добровільну базову військову службу, що складається з 27 днів початкової підготовки, що завершується складанням присяги, за якою слідує до 11 місяців спеціалізованої підготовки в регулярній частині. Водночас польський уряд заявляв, що Закон не передбачає відновлення обов’язкової військової служби.

Скільки українців перебувають у Польщі

Станом на серпень 2026 року на території Польщі знаходиться близько 1,8 млн. до 1,9 млн. громадян України. Про це повідомляв заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Дущик.

"Ймовірно, до березня наступного року ми точно знатимемо, скільки цих людей знаходиться в Польщі. Однак сьогодні найбільш реалістична оцінка становить від 1,8 до 1,9 млн осіб", — заявив Мацей Дущик в ефірі радіостанції TOK FM.

Із загальної кількості українців у Польщі:

Жінки становлять приблизно 43% — 50%

Діти – близько 30% .

. Чоловіки – близько 27% від загальної кількості одержувачів тимчасового захисту.

Скільки українців перебувають у Польщі. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Які українці можуть стати військовозобов’язаними

Для українських громадян, які мешкають на території Польщі, головним чинником є громадянство. Статус іноземця, наявність тимчасового захисту, а також карти побуту або іншого дозволу на проживання не робить людину військовозобов’язаною в цій країні.

А якщо громадянин проходить процедуру натуралізації та отримує польське громадянство, з того часу на нього також поширюються передбачені польським законодавством обов’язки.

Але важливо розуміти, що навіть здобуття польського громадянства не означає автоматичного відправлення чоловіка на військову службу. оінський обов’язок країни включає різні форми, а порядок визначається законом.

Які українці можуть стати військовозобов’язаними. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Важливо додати, що у Польщі немає примусового заклику українських громадян, і їх не можуть відправити служити через польські установи, повідомляє Oko.Press.

Також раніше фіксували випадки з фейковими повістками для українців у Польщі. Управління у справах іноземців тоді повідомляло, що не є автором цих повісток.

Посольство України в Польщі також заявляло, що повістки українцям у Польщі не надсилаються, а вступ до Українського легіону є добровільним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Польщі зробили зухвалу заяву про можливий напад Росії.