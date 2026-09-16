Ви більше ніколи їх не викинете: 5 геніальних способів використовувати втулки від туалетного паперу

Цю "деталь" зазвичай викидають, проте її можна застосувати у побуті

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Замість того щоб відправляти картонні втулки від туалетного паперу в кошик для сміття, їх можна перетворити на корисних помічників для будинку. Цей доступний матеріал відмінно підходить для організації простору, побутових лайфхаків та різної творчості.

Прості картонні трубки можуть знайти "друге життя" у вашому будинку. Про це повідомляє MSN.

Стильна підставка

Візьміть чотири картонні втулки від туалетного паперу та будь-яку плоску легку дощечку (або щільний картон) – і створіть стильну підставку своїми руками. Цей проект займе зовсім небагато часу: досить надійно приклеїти втулки як ніжки до вашої основи. Коли клей висохне, просто переверніть конструкцію. На таку підставку можна поставити декор або використовувати її як другий ярус для робочого столу та кухонної стільниці, щоб грамотно організувати простір. І звичайно, не забудьте прикрасити її у стилі кімнати!

Стильна підставка/Фото: ШІ

Незвичайний органайзер для ванної

Звільніть простір від зайвого хаосу, перетворивши втулки від туалетного паперу на оригінальну систему зберігання для ванної. Зробити її можна по-різному: використовувати втулки окремо або склеїти кілька штук разом. Який би варіант ви не вибрали, не забудьте зробити їм денце, перш ніж складати речі. І звичайно, декоруйте органайзер під інтер’єр вашої ванної кімнати. Готову підставку поставте на стільницю подалі від раковини – в ній дуже зручно зберігати ватяні палички, зубочистки та інші дрібниці.

Організатор для ванної/Фото: ШІ

Сплетіть кошик

Додайте до свого будинку стильні місця для зберігання за допомогою ідеї кошика своїми руками, який можна зробити з порожніх втулок туалетного паперу. Щоб все вийшло, вам знадобиться багато втулок: чим більше, тим більше вийде кошик. Це трохи складніший проєкт, що потребує техніки плетіння та, можливо, допомоги ще однієї пари рук. Однак, коли все буде готове, ви зможете прикрасити кошик відповідно до інтер’єру вашого будинку. Зробіть кілька кошиків різних розмірів і стилів і розставте їх по всьому будинку як недороге рішення для зберігання.

Як сплести кошик

Акуратно зберігайте обгортковий папір

Не викидайте втулки від туалетного паперу, адже їх можна використовувати для акуратного зберігання обгорткового паперу. Невеликі рулони легко пролізуть крізь втулку, а для пишніших залишків паперу досить зробити уздовж картонного циліндра один поздовжній розріз. Потім просто надягніть втулку, що розрізає, на рулон — вона миттєво зафіксує папір. Тепер вона не розкрутиться і не займатиме зайве місце у зоні зберігання. До того ж фіксатор легко зняти: досить просто зрушити його убік.

Пристрій для зберігання обгорткового паперу/Фото: ШІ

Диспенсер для сміттєвих пакетів

Створення диспенсера для пакетів для сміття — це геніальний спосіб повторно використовувати втулки від туалетного паперу для організації простору на кухні. Це допоможе звільнити місце, згорнувши пакети в компактний рулон, який поміститься всередині картонної втулки. Зробіть в центрі циліндра отвір, достатній для того, щоб через нього можна було витягнути пакет. Проштовхніть згорнуті пакети всередину і витягніть край останнього пакета назовні, щоб їх було зручно діставати. Щоб звільнити ще більше місця, закріпіть диспенсер на внутрішній стороні дверцят кухонної шафи.

Диспенсер для сміттєвих пакетів/Фото: ШІ

Раніше "Телеграф" розповідав, що візерунки на туалетному папері – не просто прикраса. Ця деталь впливає на те, наскільки зручно буде користуватися папером.