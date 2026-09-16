Рада взялася за "чорні" кол-центри: хто такі "офісники" і яке покарання їм світить
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Першу версію законопроєкту подали ще у 2023 році
У середу, 16 вересня, Верховна Рада України посилила відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських "кол-центрів". Парламент ухвалив Закон №10190.
За "Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство" проголосували 313 народних депутатів. Про це повідомляє пресслужба ВР.
Закон посилить боротьбу з шахраями та фінансовими пірамідами. У Кримінальний кодекс додали нові статті, які вводять відповідальність за крадіжку та використання чужих персональних даних, банківських таємниць та реквізитів карток.
Нові норми передбачають від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за створення шахрайського кол-центру (електронно-комунікаційної організації), керівництво ним чи участь у його діяльності.
Шахрайські кол-центри
Ця проблема залишається однією з найактуальніших фінансових загроз в Україні. Починаючи з 2023–2024 років, держава та правоохоронні органи суттєво посилили законодавчу базу та системну боротьбу з цією індустрією.
Схема роботи та основні методи
- Телефонне шахрайство: Дзвінки від імені співробітників служби безпеки банків (НБУ, ПриватБанк, Монобанк та ін.), СБУ чи поліції. Жертву переконують, що з її карти намагається знятись переклад, і вимагають назвати SMS-код, PIN чи реквізити.
- Інвестиційні схеми: Оператори пропонують вкласти гроші в "прибуткові" платформи: криптовалюту, акції світових компаній або фейкові сировинні біржі.
- Зміна фокуса: У зв’язку з високою поінформованістю громадян України, багато таких структур переорієнтувалися на мешканців країн ЄС, Казахстану та Молдови, використовуючи заміну номерів (Spoofing) та знання іноземних мов.
Як держава бореться із "чорними" кол-центрами
Держава активно бореться із цією проблемою. Наприклад, у серпні 2026 року Національна поліція спільно з СБУ та Офісом генпрокурора провела понад 400 обшуків та припинила роботу 94 шахрайських call-центрів. Було виявлено 1794 обладнаних робочих місць. Крім рейдів та змін законів, влада також взаємодіє з банками. Фінансові установи впроваджують алгоритми на базі ШІ для автоматичного блокування підозрілих транзакцій та виявлення карт-"дропів" (на які виводяться вкрадені кошти).
Раніше повідомлялося, що президент футбольного клубу "Харків" Богдан Бойко став фігурантом антикорупційної спецоперації НАБУ та САП "Карфаген". За даними розслідування, він був негласним куратором кол-центрів в Україні.