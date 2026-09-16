Ледь стояв на ногах: стан здоров'я Кадирова викликає все більше питань (відео)

Стан Кадирова дуже турбує кремлівських посадовців

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Інформація про невтішний стан здоров'я глави Чечні Рамзана Кадирова з'явилась вже давно. А останній його вихід на публіку лише підтвердив такі припущення.

Про це пише український журналіст Костянтин Андріюк. За його словами, під час цієї появи "на людях" стан Кадирова був особливо помітний.

Напередодні Рамзан Кадиров відкрив перший в Грозному халяльний ресторан швидкого харчування. На церемонії він майже не рухався та не розмовляв.

"Напівживий Кадиров на відкритті халяльного "Вкусна і точка" (колишній MacDonalds). Він виглядає надто важко. Пересувається насилу, обличчя повністю без емоцій, майже нічого не каже. Більшість часу просто дивиться в одну точку", — написав Андріюк.

Він нагадав, що вже давно ходять розмови про серйозне захворювання у Кадирова. Зокрема проблеми з нирками, які влада республіки намагається не афішувати.

"На цьому відкритті стан Кадирова був особливо помітний", — наголосив журналіст.

Проблеми зі здоров'ям Кадирова підтверджуються?

Днями російські джерела розповсюдили інформацію про те, що стан здоров'я глави Чечні Рамзана Кадирова останнім часом нібито різко погіршився, а пересуватися без сторонньої допомоги йому стає дедалі складніше. Під час публічних заходів його змушені підтримувати охоронці та наближені.

Зазначається, що 49-річний Кадиров останнім часом значно рідше з’являється на публіці. Під час пересування його часто підтримують під руки, а самостійно він проходить лише короткі відстані перед камерами. Зараз главі Чечні важко не лише ходити, а й брати участь у тривалих публічних заходах. Навіть публічні виступи даються йому складніше, ніж раніше.

До того ж Кадиров практично перестав з’являтися в Москві. Натомість федеральних чиновників начебто регулярно направляють до Чечні, щоб перед виборами показати його активність, а також особисто оцінити його стан. І їхні доповіді викликають занепокоєння у Кремлі.

Рамзан Кадиров

Раніше "Телеграф" розповідав, що друг Кадирова Асхаб Тамаєв зганьбився з гіперкаром із запахом Кріштіану Роналду.