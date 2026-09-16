Три часові пояси та дефіцит світла: чому Україна все ще живе за часом Росії

Що заважає Україні перейти на постійний час

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В останню неділю жовтня, в ніч з 25 на 26 число, в Україні буде перехід на зимовий час. Стрілки годинника рівно о 4 ранку переведуть на одну годину назад. Традиція збережеться і цьогоріч попри те, що протягом багатьох років українці ведуть дискусію щодо скасування переведення годинників.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, чому Україна все ще не може відійти від переходу на зимовий час, як на це впливають економічні та політичні причини і що заважає закону про єдиний час нарешті заробити в нашій країні.

Закон про відміну переказу годинника — що з ним не так

Ще 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 про обчислення часу в Україні, завдяки якому в країні мали скасувати переведення часу. Тоді відзначали європейський напрямок розвитку та синхронізації України з часом європейських країн. Але економічні розрахунки та географічні реальності виявилися сильнішими за наведені аргументи.

Згідно з документом, Україна мала залишитися в зимовому часі за шкалою Всесвітнього координованого часу UTC+2. Однак, президент так і не підписав цей закон.

Закон не набуде чинності без підпису президента, тому традиція із переходом на зимовий час все ще зберігається.

Проект Закону про обчислення часу в Україні

Чому Україна досі не відмовилася від переведення часу

В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан розповів, що рішення про відміну переведення годинників має як політичні, так і економічні засади, і тут немає однозначно правильної думки.

"Питання, отже, економічна частина — це те, що потрібно використовувати якомога більшу частину світлового дня. Тобто коли у нас ранок, коли у нас вечір", — пояснив він.

Україна розділена на три природні часові пояси:

Закарпаття;

центральна Україна;

схід (від міста Ізюм до кордонів).

І таким чином перехід на сезонний час дозволяє кожному регіону максимально використовувати світловий день.

Але водночас є й економічна вигода — зменшення витрат на електроенергію.

"Економічно це вигідно, тому що витрати на електроенергію менші. Тим більше, що вона у нас не в профіциті зараз", — наголосив Мовчан.

Перехід на зимовий період. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Коли переводять годинник у найближчі роки

Дата переходу залежить від календаря, тому в наступні роки вона знову змінюватиметься:

2026 рік — 25 жовтня ;

; 2027 рік — 31 жовтня ;

; 2028 рік — 29 жовтня ;

; 2029 рік — 28 жовтня ;

; 2030 рік — 27 жовтня.

Чому Україна не пішла за Європою

У цьому питанні важливий політичний аспект. В Україні літній час збігається з часом у Росії, і цей факт викликає невдоволення у суспільстві. Тобто український час залишається синхронізованим із часовим поясом, який діє на європейській території РФ.

"Політично хотілося менше російського, більше європейського, але, мабуть, в Офісі президента просто вважали, що це може завдати шкоди і все", — каже Олексій Мовчан.

Він погоджується із таким підходом, оскільки змінити географію політичним рішенням неможливо.

"Нам може не подобатися, наприклад, зима, але ми нічого з цим не можемо вдіяти. Також і часові пояси, в яких знаходиться Україна", — так Мовчан провів аналогію з природними явищами. Парламентарій визнав, що сам виступав проти скасування переходу на літній та зимовий час, бо вважає таке рішення економічно виваженим.

Є й другий варіант. Деякі країни живуть у часі своєї столиці, незважаючи на природний часовий пояс. Наприклад, острівні частини Франції чи Британії, розташовані за тисячі кілометрів від столиці, використовують час метрополії.

Але для України цей варіант виявився економічно недоцільним, через три природні часові пояси та дефіцит електроенергії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли похолодає та включать опалення в Україні.