У Києві пропонують відключити сигнал повітряної тривоги у певний час доби: коли саме

Гучномовці під вікнами можуть працювати інакше

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У Києві хочуть зробити нічні сповіщення через вуличні гучномовці тихішими. Пропонується зменшити їхню гучність у житлових масивах і змінити спосіб оголошення відбою повітряної тривоги.

Відповідну петицію було опубліковано на сайті Київської міської ради. Її авторкою виступила Анастасія Ковалевська.

Чому в Києві хочуть змінити нічні сирени

Авторка ініціативи стверджує, що через нову тактику ворожих атак у Києві за одну ніч може пролунати п'ять-шість повітряних тривог.

За її словами, через це гучномовці біля житлових будинків можуть спрацьовувати до десяти і більше разів за ніч. При цьому вони повідомляють не лише про початок тривоги, а й про завершення небезпеки.

Петиція на сайті Київської міської ради. Фото: "Телеграф"

У петиції окремо наголошується, що особливо гостро ця проблема стосується родин із маленькими дітьми.

"Під час комендантської години місто фактично завмирає, а кияни додатково отримують сповіщення на телефони. При цьому за одну ніч система зовнішнього оповіщення може до десяти разів гучно спрацьовувати просто під вікнами. Дитина прокидається не лише від початку тривоги, а й від такого ж гучного оголошення про її завершення. Навпаки, це призводить до хронічного недосипання та виснаження", — зазначається в тексті звернення.

Ще одне питання в петиції — робота гучномовців у районах із щільною забудовою. Зокрема, авторка звернення згадує вулицю Анни Ахматової на Позняках.

Вона стверджує, що там сирени можуть спрацьовувати не одночасно, а з інтервалом в одну-дві хвилини. Через це мешканці чують повторне повідомлення про початок повітряної тривоги.

Як пропонують вирішити проблему

У петиції наголошується, що не йдеться про скасування повітряних тривог. Авторка звернення пропонує лише змінити роботу системи зовнішнього оповіщення в нічний час.

Уночі звук гучномовців хочуть зменшити до мінімально достатнього рівня. Тобто сигнал має залишатися чутним, але не лунати на повну потужність під час комендантської години.

Інший варіант стосується відбою повітряної тривоги. У петиції пропонують зробити це повідомлення тихішим уночі або взагалі не вмикати його.

Проблему із затримкою між гучномовцями хочуть вирішити синхронізацією їхньої роботи. Гучномовці з районів, де сигнали перекривають один одного, можна перенести туди, де звукового покриття недостатньо.

Збір підписів під зверненням почався 31 серпня 2026 року. Щоб Київрада розглянула петицію, вона має набрати 6000 підписів. На момент публікації петиція перебуває на етапі збору голосів. Наразі її підтримали 671 особа, а до завершення збору підписів залишається 43 дні

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Контекст "Телеграфу": Подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Більш докладно про те, що таке петиція у матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві вимагають від влади змінити правила у дитячих садках.