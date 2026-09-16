Путін грає у хокей із "двійниками"? З’явилися незвичайні кадри гри на льоду

Кадри дозволяють розглянути оточення кремлівського голови під час спортивного дозвілля

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Глава Кремля Володимир Путін грає в хокей з людьми, які зовнішністю дуже схожі на нього самого і, ймовірно, можуть бути співробітниками Федеральної служби охорони.

Відповідні кадри у розпорядження "Телеграфа" передала OSINT-команда "Бджоли". За їхніми словами, знімки було зроблено на хокейному майданчику у резиденції на Валдаї.

"Цікаво, що пара ФСОшників рисами обличчя дуже схожі на самого Путіна", — зазначили в "Бджолах, говорячи про гравців під номерами 33 і 42 у складі "тигрів".

Путін та його команда на хокеї. OSINT-команда "Бджоли"

У своєму матеріалі OSINT-команда вказує, що Путін почав займатися хокеєм ще у 2011 році. Він тренувався не рідше ніж один раз на тиждень керівництвом багаторазового чемпіона світу В’ячеслава Фетісова.

Путін на хокеї. Фото: OSINT-команда "Бджоли"

Путіна помітили хокеї. Фото: OSINT-команда "Бджоли"

"Какой же я утюг, не могу никак, копытами шевелю там по льду, как корова ползаю … " — так Путін тоді описував свій стиль катання на ковзанах.

У грі брали участь дві команди — "Тигри" та "Ведмеді", у кожній з яких по чотири гравці. Путін грав за "Тигрів" під номером 11 на позиції нападаючого. На одному із фото видно табло, на якому рахунок 4:0 на користь його команди.

Путін на хокеї. Фото: OSINT-команда "Бджоли"

Путін із командою грає у хокей. Фото: OSINT-команда "Бджоли"

Льодові арени, як повідомляє команда, на яких тренується путін, знаходяться в його резиденціях на Валдаї, у Гірках-10, Ново-Огаревому та Бочаровому Руччі, у кримському селищі Оліва та на території знаменитого палацу в Геленджику.

В OSINT-команді додали, що ці унікальні світлини ще не публікували в українських ЗМІ. З’являлися лише в одному фінському таблоїді.

Путіна помітили під час гри у хокей. Фото: OSINT-команда "Бджоли"

Путін грає у хокей у команді "Тигрів". Фото: OSINT-команда "Бджоли"

До речі, на цьому матчі не було протокольної зйомки, через що на кадри потрапило багато цікавих деталей. Ця гра проводилася ще у 2017 році на сезонному хокейному майданчику у путінській резиденції на Валдаї. Цікаво, що хокейним суддею тоді, ймовірно, переодягли одного зі співробітників ФСО.

Суддя на хокейному матчі. Фото: OSINT-команда "Бджоли"

"Замість назв "Тигри" та "Ведмеді" на табло ми бачимо зображення цих тварин, причому намальовані дитячою рукою. Судячи з усього, авторство належить одному з онуків диктатора або його старшому синові Вані", — йдеться у матеріалі.

Табло на хокеї. Фото: OSINT-команда "Бджоли"

В ідентичній хокейній формі Путін, до речі, з’являвся на публіці 15 лютого 2019 року в одній команді з главою Білорусі Олександром Лукашенком. При цьому лише деякі з учасників того матчу знали, що він був одним із святкових заходів, присвячених чотириріччю Вані Спірідонова, старшого сина Путіна та Аліни Кабаєвої.

Путін та хокей

Путін почав регулярно грати у хокей вже у 58 років. Тоді ж у 2011 році з його ініціативи створили Нічну хокейну лігу – російський аматорський турнір.

Протягом багатьох років він брав участь у гала-матчах. А у 2016 році вийшов на лід із В’ячеславом Фетисовим, Павлом Буре та Сергієм Шойгу. Традиційно виступав за номером 11.

Путін на хокеї у 2011 році

У 2021 році закинув вісім шайб гала-матчі Нічної хокейної ліги та зробив одну результативну передачу.

Крім того, у матчах, у яких бере участь Путін, нерідко грають російські чиновники та бізнесмени. Іноді й колишні хокеїсти приєднуються до гри.

2026 року прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що той продовжує грати у хокей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ІІ сказав, коли і від чого може померти Путін.