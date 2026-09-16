Путін грає у хокей із "двійниками"? З’явилися незвичайні кадри гри на льоду
- Автор
-
- Дата публікації
-
Кадри дозволяють розглянути оточення кремлівського голови під час спортивного дозвілля
Глава Кремля Володимир Путін грає в хокей з людьми, які зовнішністю дуже схожі на нього самого і, ймовірно, можуть бути співробітниками Федеральної служби охорони.
Відповідні кадри у розпорядження "Телеграфа" передала OSINT-команда "Бджоли". За їхніми словами, знімки було зроблено на хокейному майданчику у резиденції на Валдаї.
"Цікаво, що пара ФСОшників рисами обличчя дуже схожі на самого Путіна", — зазначили в "Бджолах, говорячи про гравців під номерами 33 і 42 у складі "тигрів".
У своєму матеріалі OSINT-команда вказує, що Путін почав займатися хокеєм ще у 2011 році. Він тренувався не рідше ніж один раз на тиждень керівництвом багаторазового чемпіона світу В’ячеслава Фетісова.
"Какой же я утюг, не могу никак, копытами шевелю там по льду, как корова ползаю … " — так Путін тоді описував свій стиль катання на ковзанах.
У грі брали участь дві команди — "Тигри" та "Ведмеді", у кожній з яких по чотири гравці. Путін грав за "Тигрів" під номером 11 на позиції нападаючого. На одному із фото видно табло, на якому рахунок 4:0 на користь його команди.
Льодові арени, як повідомляє команда, на яких тренується путін, знаходяться в його резиденціях на Валдаї, у Гірках-10, Ново-Огаревому та Бочаровому Руччі, у кримському селищі Оліва та на території знаменитого палацу в Геленджику.
В OSINT-команді додали, що ці унікальні світлини ще не публікували в українських ЗМІ. З’являлися лише в одному фінському таблоїді.
До речі, на цьому матчі не було протокольної зйомки, через що на кадри потрапило багато цікавих деталей. Ця гра проводилася ще у 2017 році на сезонному хокейному майданчику у путінській резиденції на Валдаї. Цікаво, що хокейним суддею тоді, ймовірно, переодягли одного зі співробітників ФСО.
"Замість назв "Тигри" та "Ведмеді" на табло ми бачимо зображення цих тварин, причому намальовані дитячою рукою. Судячи з усього, авторство належить одному з онуків диктатора або його старшому синові Вані", — йдеться у матеріалі.
В ідентичній хокейній формі Путін, до речі, з’являвся на публіці 15 лютого 2019 року в одній команді з главою Білорусі Олександром Лукашенком. При цьому лише деякі з учасників того матчу знали, що він був одним із святкових заходів, присвячених чотириріччю Вані Спірідонова, старшого сина Путіна та Аліни Кабаєвої.
Путін та хокей
Путін почав регулярно грати у хокей вже у 58 років. Тоді ж у 2011 році з його ініціативи створили Нічну хокейну лігу – російський аматорський турнір.
Протягом багатьох років він брав участь у гала-матчах. А у 2016 році вийшов на лід із В’ячеславом Фетисовим, Павлом Буре та Сергієм Шойгу. Традиційно виступав за номером 11.
У 2021 році закинув вісім шайб гала-матчі Нічної хокейної ліги та зробив одну результативну передачу.
Крім того, у матчах, у яких бере участь Путін, нерідко грають російські чиновники та бізнесмени. Іноді й колишні хокеїсти приєднуються до гри.
2026 року прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що той продовжує грати у хокей.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ІІ сказав, коли і від чого може померти Путін.