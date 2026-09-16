Потрібна монтажна піна та дуйка: українець змайстрував плавучий будиночок (відео)

Він не вперше показує чудернацькі "дома"

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Українець показав плавучий будиночок з монтажної піни. Він не вперше майструє "житло" з підручних матеріалів.

"Винахідник" з ніком Серж Цікавий опублікував відео свого плавучого кокона у соцмережі TikTok. Чоловік жартує, що його вигнали з дому, тому він "напінив" собі "затишний будинок"

Він показав, як пересувається кокон. Чоловік використовує дуйку, повітря з якої спрямовує на воду через конструкцію з пластикових пляшок. Однак що живить тепловентилятор, він не уточнив.

Його творіння являє собою невеликий кокон округлої форми. В ньому прорізаний круглий отвір, який слугує входом. "Будиночок" добре тримається на воді, бо зроблений з монтажної піни.

У коментарях зазначили, що його кокон схожий на цвітну капусту. Також пишуть, що "так виглядає мій сон".

Раніше він робив собі гніздо на дереві

Цей чоловік спеціалізується на незвичних конструкціях. Взимку він показував тепле "гніздо", яке влаштував собі в лісі на дереві. Чоловік з монтажної піни зробив щось на зразок кокона, гнізда чи халабуди. Цю конструкцію він розмістив над землею. Є малесенькі дверцята та сходи.

Раніше "Телеграф" розповідав про секретні будиночки у лісі під Києвом. Там можна усамітнитися та провести час в оточенні природи.