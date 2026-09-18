Перший сніг і заморозки: у яких областях жовтень розпочнеться з різкого похолодання

Якою буде погода у жовтні

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Жовтень в Україні може здивувати контрастною погодою: попри загалом теплий температурний фон, окремі регіони можуть зіткнутися з першими заморозками та снігом. Найбільш ранні зимові прояви традиційно можливі у Карпатах.

"Телеграф" за допомогою ШІ проаналізував відкриті дані кліматичних служб і розібрався, якою може бути погода в Україні у жовтні та де варто очікувати перших заморозків.

Жовтень може бути теплішим за норму

За осінніми прогнозами Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF), у Центральній та Східній Європі в жовтні температура може бути приблизно на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму.

На початку місяця у більшості регіонів прогнозують переважно суху та відносно теплу погоду.

Водночас протягом жовтня можливі періоди різкого похолодання. Саме вони можуть стати причиною перших заморозків у деяких областях.

Прогноз від Європейського центру середньострокових прогнозів погоди на жовтень 2026

Де може випасти перший сніг

Згідно довгостроковим прогнозам Copernicus Climate Change Service, найбільше шансів побачити перший сніг традиційно буде у Карпатах. Насамперед йдеться про високогірні райони, де температура значно нижча, ніж на рівнинній території.

Причина проста: з висотою повітря охолоджується приблизно на 0,6 градуса на кожні 100 метрів. Через це в горах сніг може з'явитися значно раніше, ніж в інших регіонах України.

Саме тут в жовтні найімовірніше можуть спостерігатися перші снігові опади та стійкіші заморозки.

Коли можливі заморозки

Перші заморозки в Україні можуть з'явитися під час коротких хвиль похолодання. За прогнозами NOAA Climate Prediction Center, у другій половині жовтня ймовірність таких періодів зростає.

Найчастіше заморозки фіксують у ясні та малохмарні ночі. За таких умов поверхня землі швидше охолоджується після заходу сонця, тому температура біля ґрунту може опуститися нижче нуля навіть після досить теплого дня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Україну чекають потужні зливи.