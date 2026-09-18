Roshen выпустил специальные праздничные конфеты: какие они по вкусу и сколько стоят

Какие новинки появились среди сладостей

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Кондитерский дом Roshen обновил ассортимент конфет по случаю приближающегося Хэллоуина. Известно, что популярная карамель получила новую праздничную упаковку, а желейные глазированные мишки – еще и новый вкус.

Фото обновленного лакомства сделала корреспондент "Телеграфа" на Днепропетровщине.

Прозрачная карамель Bim-Bom в форме шарика с фруктово-ягодной начинкой, включающая вкусы груши, земляники, ананаса и тутти-фрутти в праздничной упаковке, стоит 13,94 грн за 100 г.

Bim-Bom в обновленной упаковке. Фото: "Телеграф"

Что касается желейных конфет Boo!Bear в форме мишек в молочном шоколаде, то раньше они имели такие вкусы: банан-клубника, кактусовая груша (опунция), малина-вишня-клубника. Теперь к ним добавился еще и манго-тыква. На ценнике мы видим 26,99 за 100 г.

Желейные мишки с новым вкусом. Фото: "Телеграф"

Ранее компания Roshen изменила название известной конфеты "Сливки-ленивки" — оно теперь звучит на украинском "Ленива корівка". Такого изменения добивался львовский волонтер и языковой деятель Святослав Литинский в течение 14 лет.

Также мы рассказывали, что рецептура конфет "Вечерний Киев" бренда Roshen сохранила главные черты легендарного лакомства со времен СССР: пралине с фундуком, цельный орех, шоколадную глазурь и характерный аромат бренди.