Не поспішайте викидати шторку для душу: один трюк із рушниками поверне їй чистий вигляд

Лайфхак, який заощадить гроші

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Шторка для душу використовується щодня. З часом її нижній край вкривається темними плямами, жовтизною та мильним нальотом. У цей момент здається, що простіше замінити її на нову. Але якщо тканина допускає машинне прання, повернути їй охайний вигляд можна значно дешевше.

Головна проблема під час прання фіранки в машинці полягає в тому, що тонкий матеріал просто збивається в грудку або вільно плаває у воді, через що бруд не відпирається. Як пише видання Canadian Living, позбутися проблеми допоможуть звичайні рушники.

Якщо покласти в барабан 2–3 махрові рушники, вони працюватимуть як м'які щітки, допомагаючи розщеплювати й відокремлювати в'їдений мильний наліт і сліди від води. Крім того, рушники розподіляють навантаження в барабані, захищаючи делікатний матеріал фіранки від деформації.

Як правильно випрати та висушити шторку для душу

Насамперед зніміть зі шторки всі кільця та гачки. Покладіть шторку в барабан разом зі старими рушниками. Не перевантажуйте пральну машину, щоб речам вистачало місця для вільного обертання. Оберіть делікатний режим і помірну температуру води (занадто гаряча вода може деформувати матеріал). Додайте звичайну дозу засобу для прання. Після закінчення програми вийміть шторку та розправте її. Найкраще повісити її назад на карниз одразу.

Фото згенероване ШІ

Щоб на фіранці якомога довше не з'являлися нові плями, завжди розправляйте її по всій довжині після прийняття душу та забезпечуйте хорошу вентиляцію у ванній кімнаті. Якщо матеріал шторки потріскався, порвався або ж на ній з'явилася пліснява, тоді дійсно настав час замінити її на нову.