Не поспішайте збивати плитку: простий спосіб освіжити ванну кімнату за пару годин

Цей варіант обійдеться значно дешевше, аніж класти нову плитку

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Стару плитку у ванній не обов’язково демонтувати, щоб змінити вигляд кімнати. Оновити інтер’єр можна без масштабних робіт, шуму та великої кількості сміття.

Для цього використовують спеціальні наклейки, які легко наносити самостійно. Вони представлені у різних кольорах і з різними візерунками, тому можна підібрати варіант під стиль ванної кімнати, як зазначає "Urzadzamy".

Скільки служать наклейки

Правильно нанесені наклейки можуть триматися на плитці кілька років. Захисний шар зберігає колір і малюнок та захищає поверхню від стирання.

Догляд простий — достатньо протирати її вологою губкою або м’якою ганчіркою. На підлозі для додаткового захисту можна використати прозорий ламінат або килимок.

Як наклеїти плівку на плитку

Плитку потрібно очистити, знежирити та добре висушити. Наклейку прикладають від кута, поступово розгладжуючи її валиком або ракельом, щоб під плівкою не залишилося бульбашок.

Якщо вона приклеїлася нерівно, її можна обережно зняти та нанести повторно.

Переваги такого оновлення

Наклейки легко наносити без спеціальних навичок та інструментів. Оновлення ванної займає від кількох десятків хвилин до кількох годин, не потребує демонтажу старої плитки та створює значно менше безладу.

Про що важливо пам’ятати

Наклейки підходять лише для гладкої, рівної та неушкодженої плитки. На поверхні з тріщинами, глибоким рельєфом або сильною текстурою вони можуть погано триматися.

Для підлоги бажано передбачити додатковий захист від навантаження та стирання. Наклейки також можна використовувати для оновлення плитки на кухні, у коридорі чи на сходах.

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