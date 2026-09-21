Щоб не співали про смерть: слова Гімну України пропонують переписати

Ініціатива набирає підтримку громадян

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Українці пропонують переглянути слова державного Гімну нашої країни. Новий текст має надихати народ не лише на те, щоб вистояти, а й перемогти, жити, творити, відновлювати державу та з упевненістю будувати її майбутнє.

Відповідну петицію було опубліковано на сайті Кабінету міністрів України. Автор ініціативи наголошує, що державний Гімн — це не просто урочистий музичний твір, а слова у ньому супроводжують події у житті країни, об’єднують українців, підтримують у складні часи та допомагають зберігати віру.

У тексті петиції йдеться, що саме в цей період українцям особливо потрібні слова, які не лише розповідають про боротьбу, а й стверджують віру в перемогу, дають сили продовжувати жити та діяти, піднімають дух та формують образ майбутнього, заради якого ми сьогодні захищаємо свою країну.

"Діючий Державний Гімн має безперечне історичне значення. З його словами український народ боровся за незалежність, відстоював свободу і демонстрував усьому світу свою незламність. Тому, зберігаючи повагу нашої історії і спрямовуючи погляд у майбутнє, пропонуємо залишити незмінною музику Михайла Вербицького, але оновити слова, оновити слова, кохання, єдності та процвітання", — зазначив автор.

Текст українського Гімну. Фото: ic.pics.livejournal.com

У зв’язку з цим автор просить Кабмін скористатися передбаченим статтею 93 Конституції України правом законодавчої ініціативи та внести на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний гімн України" щодо оновлення його тексту.

"Ми не здатні змінити те, що пережили. Тим не менш, можемо свідомо визначити, які слова співатимемо разом, який образ України стверджуватимемо і які цінності та сенси залишимо наступним поколінням", — заявляє автор пропозиції.

Текст петиції/сайт "Кабміна

Автор опублікував свою версію оновленого тексту Гімну:

"Процвітає України — і слава, і воля,

Проживаємо ми разом нашу світлу долю.

І живемо ми у мирі усім білим світом,

І будуємо країну, що в єдності квітне.

Душу й тіло пробудили, обравши свободу,

Бо віками ми нащадки славетного роду.

З нами Бог і благодать є у кожнім домі,

Україна процвітає в мирі і любові.

Чорне море так сміється, дід Дніпро радіє,

І у нашій Україні доленька квітніє.

Душу й тіло пробудили, обравши свободу,

Бо віками ми нащадки славетного роду.

Ми з любов’ю і завзяттям долю творим спільно —

В Україні пісня щастя лине гучно й вільно.

Зберегли ми споконвічні — мудрість, честь, сумління,

І несуть у світ добро нові покоління.

Душу й тіло пробудили, обравши свободу,

Бо віками ми нащадки славетного роду".

Оновлений текст Гімну в петиції/сайт Кабміну

Далі ініціатор додає, що слова, які постійно повторюють мільйони громадян, формують загальні сенси, посилюють почуття єдності та впливають на сприйняття суспільством себе, своєї держави та майбутнього.

"Цей вплив здійснюється через мову, емоції, загальну історичну пам’ять та регулярне публічне виконання Державного Гімну. Співаючі разом про свободу, мир, єдність та процвітання, українці стверджують цінності та образ країни, яку прагнуть захистити, відбудувати і передати наступним поколінням. Саме тому важливо, щоб Державний Гімн але й посилював віру у перемогу, надихав, піднімав дух і закріплював образ мирної, вільної, єдиної та успішної України", — підсумував автор документа.

Наразі петиція зібрала вже майже 900 голосів із необхідних 25 000 для того, щоб вона потрапила на розгляд.

Збір підписів/сайт Кабміну

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві пропонують відключити сигнал повітряної тривоги у певний час доби.