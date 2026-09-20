"Це буде маленька катастрофа": Флеш попередив про нову загрозу з боку Росії

Експерт пояснив, до чого потрібно підготуватися вже зараз

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Невдачі Росії з виведенням на орбіту супутників "Рассвєт" зовсім не означають, що країна-агресор відмовиться зовсім від цієї ідеї. Ймовірно, російські фахівці можуть займатися доопрацюванням двигунів, після чого супутники все ж таки випустять на орбіту.

Про це розповів радник президента України Володимира Зеленського щодо розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"Я бачу, що багатьох заспокоїли невдачі росії з виведенням супутників "Рассвет" на орбіту. Я впевнений, що вони доопрацюють двигуни, і супутники вийдуть на потрібні орбіти. Росія це космічна держава, і цілком імовірно, що якась ракета "Ангара" одним запуском "неочікувано" виведе на орбіту половину супутникового угруповання "Рассвет", — йдеться у повідомленні.

Супутник "Рассвєт"

За його словами, це дасть противнику можливість керувати "Шахедами" та ракетами через супутники.

"Це буде велика проблема для нас. Ні, це навіть не проблема, це буде маленька катастрофа", — зазначив Флеш.

Він додав, що зараз Україні складно ефективно придушувати засобами радіоелектронної боротьби Mesh-зв’язок, який ворог застосовує у своїх дронах.

"Зараз ми маємо проблему з РЕБ проти МЕШ. Рік ніхто не займався цім питанням. Потім так само буде з "Рассветом". Усі будуть дивуватися- "як же так сталося", хтось скаже, а чого Флеш мовчав. Я не мовчу, так само як з МЕШ було, так і з Рассветом я буквально кричу про загрозу", — пояснює Сергій Флеш.

Фахівець наголошує, що до моменту появи супутників "Рассвєт" в України має бути розроблена система РЕБ.

"І не просто розроблено. Цим РЕБ мають бути закриті всі ключові об’єкти інфраструктури. І говорю одразу, все це не буде дешево і швидко", — підсумував він.

Варто додати, що на початку осені друга партія супутників "Рассвєт" не змогла вийти на оптимальну висоту. Тоді, як зазначали аналітики з Інституту вивчення війни, частина супутників почала сходити з орбіти.

Що таке російська система "Рассвєт"

Супутникова низькоорбітальна система потрібна росіянам, щоб планувати та реалізовувати удари по Україні, хоча, за офіційною версією, вона націлена на громадянське призначення – спілкування з літаками, суднами у морі тощо. Систему розробляє компанія "Бюро 1440", що входить до "ІКС Холдинг". Супутники працюють на низькій навколоземній орбіті в Ku- та Ka-діапазонах та забезпечують широкосмуговий зв’язок зі швидкістю до 1 Гбіт/с та затримкою до 70 мілісекунд.

Активізувалися росіяни після успішного блокування використання систем Starlink на лінії фронту. Це значно ускладнило Росії завдання ударів по Україні, у тому числі й на лінії фронту — існуючі технології мають обмежену дальність і перехоплюються чи глушаться силами оборони України. Супутниковий зв’язок відкриє ворогові майже необмежені можливості — приклад використання супутникового зв’язку України. За даними Reuters, більшість українських місій middle strike — удари 30–200+ км від лінії фронту здійснені за допомогою Starlink.

Чим "Рассвєт" загрожує Україні

Розгортання російської низькоорбітальної системи супутникового зв’язку "Рассвєт" може створити для України додаткові тактичні та стратегічні ризики. Цю супутникову мережу військові зможуть використовувати для управління безпілотниками, ракетами та безекіпажними катерами поза прямою видимістю, зокрема для передачі відео, коригування маршрутів та зміни цілей у польоті. Також система може забезпечити російським підрозділам швидший обмін розвідувальною інформацією та координацію дій на полі бою.

За планами – доступ із землі до супутника можливий з абонентського терміналу. Серед потенційно придатних для технології дронів — важкі ударні та розвідувальні БПЛА, у тому числі дрони сімейства "Герань"/"Шахед". Росія щомісяця виготовляє тисячі ударних дронів типу Герань-2, а нові модифікації сімейства Герань вже запущені в серійне виробництво. Наприклад, потужності для випуску реактивних "Гераней-4" та "Гераней-5" оцінюють у 500 апаратів на місяць та працюють над нарощуванням виробництва.

Схема роботи "Рассвєта" дуже схожа на Starlink

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що супутникові карти показали приховану загрозу частині України перед зимою.