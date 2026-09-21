Люди місяцями без їжі та води: що відбувається в Олешках і чому про це кричать на весь світ

Місто в окупації з першого дня вторгнення

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В місті Олешки на Херсонщині голодують люди, а Росія не дає організувати евакуацію чи доставити продукти. Тисячі людей вже кілька місяців живуть без доступу до харчів, питної води, медикаментів. Залишити місто варіантів фактично немає — Олешки знаходяться біля лінії бойових дій, територія замінована, а в повітрі — постійно висять дрони.

Російській військові окупували Олешки 24 лютого 2022 року, в перший же день повномасштабного вторгнення. Місто пережило катастрофу, влаштовану РФ на Каховській ГЕС. Волонтери, ризикуючи життям, вивозили звідти людей під обстрілами, частина мешканців змогла перейти ЛБЗ самостійно. Та з кінця травня 2026 року Олешки відрізані.

Зруйновані будинки в Олешках/ facebook.com/34obrmp

За різними даними, в окупованих Олешках в гуманітарній блокаді опинились щонайменше 2000 людей, з яких близько 50 діти. Такі цифри наводить міністр закордонних справ Андрій Сибіга. "Немає електро- та газопостачання. Упродовж останнього місяця була повністю заблокована доставка продовольства, медикаментів та інших предметів першої необхідності", — пише він.

З окупованих Олешок надходять моторошні свідчення про те, як люди намагаються вижити в умовах створеної Росією блокади: шукають залишки їжі, збирають траву, бо іншої їжі просто немає. Окремий вимір російського терору — полювання на цивільних. Російські FPV-дрони переслідують і атакують людей, перетворюючи навіть спробу вийти з дому чи пересуватися містом на смертельний ризик. Андрій Сибіга, голова МЗС

Ситуація критична і в менших містах і селах довкола — Росія кинула цих людей напризволяще. За інформацією Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, ситуація загалом ще гірша — в Олешках та навколишніх населених пунктах можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед яких близько 200 дітей.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна намагалась організувати евакуацію, проте Росія не підтверджує готовність: "У нас були домовленості з російською стороною, вибудовані чіткі алгоритми. Окремо я заручився підтримкою Міжнародного Комітету Червоного Хреста про їхню готовність відповідно до свого мандату взяти участь в евакуації людей. Ми погодили список осіб на евакуацію з Олешок. Провели відповідну роботу із Силами безпеки та оборони для забезпечення режиму тиші під час гуманітарної місії. Російська сторона після проведених перемовин вже тривалий час не підтверджує свою готовність провести гуманітарну місію по евакуації людей". На чисельних відео з Олешок на воротах та будинках написи — "Продуктів немає".

Вид на окуповані Олешки згори/ facebook.com/34obrmp

Сибіга наголосив — Росія не просто не погоджується на евакуацію, а перешкоджає українським спробам врятувати людей та доставити хоча б їжу: "Російські сили перешкоджають і волонтерським спробам доставити допомогу. 1 вересня під час однієї з таких місій, за наявною інформацією, було уражено чотири волонтерські автомобілі".

Українці та іноземці активно намагаються привернути увагу світової спільноти до Олешків — попереду зима, і мешканці можуть її не пережити. Поки дипломати намагаються влаштувати евакуацію через ООН, іноземці самі намагаються достукатись до посадовців організації із закликами допомогти з продовольством окупованому Росією місту.

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Що відомо про Олешки

Олешки — це одне з найдавніших міст на півдні України. Його історія налічує близько 1000 років. Місто розташоване на Лівобережжі, біля річки Конка напроти Херсона.

Локація дуже вигідна — тут ще за часів Київської русі існувало місто Олешшя, в 1700-х тут була Олешківська січ. У 20 столітті місто деякий час називалось Цюрупинськ на честь радянського діяча, проте у 2016 році йому повернули історичну назву. Головна родзинка Олешків — межування із справжньою пустелею — Олешківськими пісками.

Та зараз в Олешках не до туризму чи історичної пам'яті — стоїть питання виживання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деокупований Херсон також під постійним вогнем окупантів. Від ворога обласний центр відділяє Дніпро.