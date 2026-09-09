Більше жодних мук з миттям жалюзі та важких штор. Їх витісняє стильний та затишний тренд

Цим способом захистити вікна користувалися наші прабабусі

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Жалюзі здаються хорошим варіантом організувати вікна, поки не настає час їх мити та чистити, а штори збирають пил та виглядають нудно. Вони йдуть у минуле, поступаючись місцем рішенню, яке використовували наші предки.

Як розповідає британський сайт shuttercraft, в моду повертаються віконниці — рухомі щитки або стулки які встановлюються на вікна ззовні або зсередини. В дуже старих хатах, які ще залишилися в українських селах на вікнах можна побачити дерев'яні віконниці, раніше це було дуже розповсюджене явище.

Стара хата з віконницями. Фото: rayon.in.ua

Зараз віконниці роблять не лише з дерева, вони можуть бути також пластикові, або металеві. Перевага цього варіанту в тому, що віконниця — це суцільна конструкція, яку легко чистити та мити.

Сучасні віконниці. Фото: gospoda

Крім того, вони виглядають більш стильно за жалюзі та є зручнішими у користуванні. Сучасні віконниці бувають різних конфігурацій — суцільні, які використовувалися в старі часи, або з ламелями, що дають більше варіантів затінення та освітлення.

Віконниця з ламелями. Фото: shuttercraft.co.uk

У приватних будинках на перших поверхах можна встановлювати віконниці, що розміщено з зовнішньої частини вікна. Вони можуть стати не лише практичним рішенням, але й справжньою окрасою будинку.

Віконниці бувають на все вікно, або на частину. Можна обрати оптимальне рішення для конкретного приміщення. За словами виробників, зазвичай віконниці більш довговічні, ніж штори та жалюзі. Вони зберігають стильний вигляд та функціональність протягом всього часу експлуатації.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо на вікна ставлять "пузаті" ґрати. Це зовсім не заради краси.