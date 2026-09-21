Розпакувала вдома, а найсмачніше "загубили" в магазині: як не втрапити в таку халепу в "АТБ"

Варто одразу перевіряти відповідність доставленого товару замовленню

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Клієнтка "АТБ" поскаржилася на доставку супермаркету. За словами жінки, забираючи, вона не перевірила замовлення, а туди не поклали три позиції.

Про це українка розповіла на сайті відгуків. За її словами, їй не поклали найсмачніше — мідії, молоко та мус з креветками. Жінка дуже розчарована.

Що робити, якщо у доставку "АТБ" поклали не всі замовлені продукти

Якщо у доставці ви виявили не всі замовлені товари, необхідно зафіксувати це та звернутися до підтримки. Згідно з правилами оформлення замовлень "АТБ" претензії щодо кількості товарів найкраще висувати в момент отримання замовлення.

Перед цим потрібно перевірити чек та звіритися з наявними товарами, щоб встановити, чи немає переплати. Якщо товару немає в чеку, то з вас, ймовірно і не взяли за нього гроші.

Якщо товар є в чеку, ви за нього заплатили, але фактично не отримали, потрібно звернутися до служби підтримки "АТБ". Є кілька варіантів — дзвінок на гарячу лінію (0-800-500-415 щодня з 08:00 до 22:00), чат-боти у Telegram, або електронний лист. Необхідно надати такі дані:

номер вашого замовлення

номер телефону, на який оформлювали доставку

назву та кількість відсутнього товару

фото паперового чека та отриманих пакетів

Після звернення клієнта проводиться внутрішня перевірка. Якщо порушення виявлено, зазвичай є два варіанти його усунення.

"АТБ" може запропонувати повернення коштів за доплачений, але не привезений товар на вашу банківську картку. Або доставлення товару, який забули покласти (кур'єр має привезти його безкоштовно найближчим часом).

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" з'явився відділ, який здивував покупців. Такі є не всюди.