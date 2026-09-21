Нові обличчя — старі зв’язки: хто забирає мільйони на тендерах "Лісів України"

Як працює схема розподілу державних коштів між "своїми"

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Фірмі — кілька місяців, статутний капітал — 5 тисяч гривень, підтвердженої бізнес-історії фактично немає. Це не завадило ТОВ "Дерево Сила" за чотири місяці отримати від Поліського лісового офісу ДП "Ліси України" підрядів на понад 84 млн грн. А коли ми почали перевіряти, хто стоїть поруч із новим фаворитом державних закупівель, виявили спільну адресу, телефони та персональні зв’язки з компаніями, частина яких уже фігурує в матеріалах кримінального провадження про можливе виведення грошей "Лісів України".

І все це відбувається після кадрового "перезавантаження", яким у державному підприємстві пояснювали очищення системи від попередніх зловживань.

Кадрова чехарда та родинне майно "на папері"

Попередній керівник Поліського лісового офісу, в зоні відповідальності якого перебуває 1,4 млн га лісів Волинської та Рівненської областей, зміг протриматися в кріслі лише 9 місяців – з січня по жовтень 2025 року. Вилітав Сергій Чуприна з посади з гучним скандалом, адже опинився під підозрою поліції через можливу незаконну торгівлю деревиною.

Рятувати ситуацію на цей напрямок минулої осені кинули Віталія Кошмака – людину максимально системну. Кошмак – лісівник зі стажем, який встиг за свою кар’єру в ДП "Ліси України" покерувати Острозьким, Рокитнівським та Дубенським господарствами.

Віталій Кошмак

Проте, як показує його "свіжа" декларація, державна служба стабільно приносила новому головному лісівнику Полісся не лише досвід, а й солідний майновий багаж. У активі родини на сьогодні:

понад 2,5 гектара землі у Сарненському та Рівненському районах;

у селі Мале Вербче сам Кошмак має маєток площею 269 кв. м із вбудованою торговельною точкою;

дружина лісівника – Марина Кошмак – володіє двома будинками (52,8 кв. м та 79 кв. м – більший поєднаний із магазином) у смт Степань;

прямо зараз дружина чиновника зводить масштабну дачу площею 233 кв. м у Великому Житині – селі за 9 км від Рівного, що має статус елітного передмістя з найдорожчою приватною забудовою.

Інформація з реєстру про будинок Кошмака у селі Мале Вербче

При цьому "на папері" вся ця нерухомість коштує підозріло дешево. Наприклад, будинок із магазином на 269 кв м у Малому Вербчі оцінили всього у 500 тис. грн станом на 2023 рік, тобто лише 12,3-13,6 тис. доларів (за курсом НБУ 36,6 грн/долар), або 45-50 доларів за квадратний метр. Тоді як звести тільки "коробку" в той час коштувало враз в 5-6 дорожче. Нереальною виглядає і оцінка землі в елітному передмісті Рівного – 92 тис. грн (або до 2,5 тис. доларів на березень 2023 року) за 10,29 сотки землі.

Поки голова родини Віталій Кошмак залежно від посадових сходинок декларує різний дохід – від мільйона річних на посадах в районних філіях до 2,34 млн грн після очолення Поліського лісового офісу, — його дружина Марина Кошмак демонструє стабільність. Щороку вона додає до сімейного бюджету пару мільйонів гривень, який їй приносить ФОП з виготовлення готової їжі (1,6 млн грн у 2023 році, 2,37 млн грн у 2024 році та 2,28 млн грн – у 2025 році).

Інформація про доходи родини Кошмак. Дані YouControl

Якщо повірити, що кулінарний бізнес дружини дійсно реальний, а ціни на нерухомість у декларації не занижені в 4-6 разів відносно ринку, то формально причепитися ні до чого. Адже за таких умов загальний дохід родини за пару років із лишком перекриває і майно, і готівку (250 тис. грн, 5 тис. доларів та 3 тис. євро).

Мільйонний старт з нуля: штат набрали одним днем

Щойно нове керівництво закріпилося в кабінетах, Поліський лісовий офіс почав засипати мільйонними підрядами фірми-новачки. Найяскравіший приклад цього атракціону небаченої щедрості – ТОВ "Дерево Сила".

Якщо зазирнути в реєстри, стає очевидно: фірму поспішали створити напередодні сезону тендерів.

Компанію "Дерево Сила" заснували всього кілька місяців тому – 16 квітня 2026 року в селищі Соснове на Рівненщині.

Статутний фонд цього майбутнього "титана" лісової галузі – усього 5 тис. грн.

Одноосібним керівником, засновником та 100% власником є такий собі Дмитро Касянчук із села Губків.

У фінзвітності фірми відсутня інформація про наявність техніки та співробітників. Проте, в тендерній документації є дані про те, що набрали штат – 15 підсобних робітників – одним днем. А вже наступного – ТОВ "Дерево Сила" подало заявку на тендер.

Як фірма-пустишка захопила лісові тендери. Інфографіка "Телеграфу"

Вже перша спроба видала успішною для новачка. За 18 днів після реєстрації – 5 травня 2026 року – фірма отримує контракт на 2,5 млн грн (догляд за плантаціями новорічних ялинок у Дубенському надлісництві).

До кінця місяця "Дерево Сила" отримало ще три угоди:

на висаджування дерев під ручний меч Колесова (241 тис. грн),

на догляд за культурами за допомогою кущорізів у Березнівському та Соснівському надлісництвах (6,6 млн грн).

У червні новачку галузі віддали "під ключ" повний цикл – підряди від рубки та трелювання (переміщення) деревини, заготівлі хмизу та логістики. Загалом ТОВ "Дерево Сила" мало забезпечити понад 80 тис. куб лісопродукції і отримати за це 43,6 млн грн.

У липні та серпні експансія на ринку продовжилася, але повільнішими темпами – фірма підписала угоди на перевезення та лісозаготівлю на 5,4 млн грн.

Обсяги закупівель ТОВ "Дерево Сила". Дані YouControl

Таким чином, лише за 4 місяці існування фірма Дмитра Касянчука зібрала підрядів від Поліського лісового офісу на 84,2 млн грн. Зупинятися лісові менеджери не збираються. Наприкінці серпня Поліський лісовий офіс оголосив цілу пачку торгів по всьому регіону. Серед них ТОВ "Дерево Сила" обрало для себе дві закупівлі на понад 25 млн грн:

у Соснівському надлісництві фірма самотужки претендувала на підряд у 13,8 млн грн (заготівля та перевезення 25 тис. куб. деревини;

(заготівля та перевезення куб. деревини; у Дубенському надлісництві на закупівлі у 11,2 млн грн ТОВ "Дерево Сила" мало лише єдиного конкурента – ПП "Форест Сервіс Плюс". Різниця в ціні між їхніми пропозиціями склала 1 тис. грн.

Попри таку мляву конкуренцію на згаданих лотах, замовник робіт вирішив подовжити строки розгляду заявок. Офіційне пояснення лісівників – "у зв’язку з одночасним надходженням значної кількості тендерних пропозицій" за всіма оголошеними в той день торгами регіону.

Як працює ланцюжок: від спільного "гнізда" до кримінальної "ями"

Цей кейс із псевдоконкуренцією, як і поява на світ ТОВ "Дерево Сила", якщо вивчити відкриті джерела, не видаються випадковими. Адже фірма-новачок має надійне плече досвідчених гравців лісового ринку, зв'язок з якими проявляють однакові реєстраційні дані. Навіть більше: ці компанії "грають на тому ж полі", адже роками виграють багатомільйонні тендери у Поліського лісового офісу.

Нова "зірка" тендерів – ТОВ "Дерево Сила" зареєстроване в смт Соснове, — за тією ж адресою, що і більшість щасливчиків лісового бізнесу – ТОВ "Харвес ТТ" (підряди на 75 млн грн) та ще одним фаворитом лісових торгів – ТОВ "Форест ВТ" (підряди на 100,8 млн грн), – по вул. Шкільній, 46.

– ТОВ "Харвес ТТ" (підряди на 75 млн грн) та ще одним фаворитом лісових торгів – ТОВ "Форест ВТ" (підряди на 100,8 млн грн), – по вул. Шкільній, 46. Своєю чергою у профілі ТОВ "Форест ВТ" вказаний тий самий номер телефону +38 (097)-772-23-37, який раніше належав ще одному підряднику Поліського лісового офісу – ТОВ "Трансліс ВВ".

Засновник ТОВ "Форест ВТ" Андрій Пархомюк мешкає в селі Бистричі по сусідству з засновницею і колишньою керівницею "Трансліс ВВ" Галиною Ткачук. Натомість її наступник в управлінні фірмою Віталій Ткачук – депутат Соснівської селищної ради – прописаний на одній вулиці у селі Губків з власником ТОВ "Дерево Сила" Дмитро Касянчуком.

Як працювала схема. Інфографіка "Телеграфу"

Короче, суцільна Санта Барбара. І ось тут починається найцікавіше. Весь цей пул компаній та депутат Ткачук фігурують у масштабному кримінальному провадженні Головного слідчого управління Нацполіції та Офісу генпрокурора. Силовики викрили класичний фінансовий "пилосос" для виведення грошей ДП "Ліси України" у тінь через фіктивні паперові послуги. Схема, як вважають правоохоронці, працювала у три кроки:

Фірми Ткачука (володів не тільки згаданим ТОВ "Трансліс ВВ", але й фірмою з дзеркальною назвою – "Лістранс ВВ") вигравали тендери у лісгоспу і отримували кошти. Загалом встигли освоїти 77 та 19,5 млн грн відповідно.

грн відповідно. Отримані кошти компанії одразу перераховували фіктивним субпідрядникам – ТОВ "Спецтехніка і транспорт" та ТОВ "Бест Техно Захід" . На папері ці фірми нібито купували імпортні вантажівки у великих постачальників, на кшталт "Мейтіс" чи "Сітітрак".

. На папері ці фірми нібито купували імпортні вантажівки у великих постачальників, на кшталт "Мейтіс" чи "Сітітрак". Правоохоронці підозрюють, що насправді ніяких машин ніхто не купував. Це були "безтоварні операції" – чистий схематоз, щоб заплутати сліди, ухилитися від сплати податків і забрати гроші готівкою "повз хату".

Фрагмент судового рішення

Коли наприкінці 2025 року силовики прийшли до лісових ділків із обшуками і вилучили техніку, Ткачук почав "рятувальну" операцію. Фірми перейменували, "перевезли" до Херсону, ліквідували статус платника ПДВ і переписали на номіналів: "Трансліс ВВ" став "Оптдонгом", перейшов у власність громадянину Узбекистану Тохіржону Юнусову, а його "Лістранс ВВ" став "Гідверт ЛТ", належить тепер грузину Гії Чрелашвілі.

Зміни в реєстраційних даних компаній. Дані YouControl

І фінальний акорд, який доводить, що тендери Поліського лісового офісу – суцільний фарс. Як встановило слідство, послугами тієї самої конвертаційної "ями" (ТОВ "Бест Техно Захід") для виведення в готівку 12 млн грн користувалося і ПП "Форест Сервіс Плюс". Те саме підприємство, яке сьогодні створює видимість "жорсткої ринкової боротьби" на вересневих торгах із новачком – "Дерево Сила" і раптово програє йому на нещасну тисячу гривень на багатомільйонному лоті.

Замість висновків: інтереси лісівників проти мільйонів держави

Цей кейс є показовою ілюстрацією того, як функціонує система закупівель у лісовій галузі регіону. Замість створення прозорого ринку з реальними підрядниками, які мають техніку та штат, на практиці ми бачимо створення нових фірм-оболонок і передачу їм зі старту підрядів на десятки мільйонів. Організатори таких схем майже не обтяжують себе маскуванням – вони використовують ті самі адреси, номери телефонів та родинно-сусідські зв’язки. Головна мета тут, схоже, полягає в отриманні бюджетних коштів за будь-яку ціну, після чого вони зникають у конвертаційних ланцюжках, а самі юридичні особи у разі інтересу з боку правоохоронців просто "евакуюють" на підставних власників.

За такої моделі координатори процесів закупівель з боку підрозділів ДП "Ліси України", очевидно, першочергово думають про те, як покращити власний матеріальний стан, аніж про збереження та ефективне використання державних грошей.

При цьому, як бачимо, зміна керівництва у Поліському лісовому офісі поки що не приносить помітних системних змін. Попередній очільник залишив посаду на тлі кримінальної справи, а новий зайшов – з солідним майновим багажем у декларації, формально прикритим успішним бізнесом дружини. Обличчя в кабінетах змінюються, але схема розподілу державних коштів між обмеженим колом пов’язаних осіб продовжує стабільно працювати далі.

Тому головне питання цієї історії — не в тому, скільки місяців чи років існує новий підрядник. Воно набагато глибше: чому після гучних кримінальних проваджень навколо старого пулу "ручних" фірм, нові багатомільйонні контракти знову віддають структурі з очевидними реєстраційними перетинами з цим розслідуваним середовищем? Чому державне підприємство без жодних пересторог довіряє фірмі-новачку, яка вже встигла привернути увагу слідства?

На тлі цього виникає логічне запитання й до президента України: чи саме про таке "перезавантаження" Поліського лісового офісу та боротьбу з лісовою мафією йшлося під час його гучних заяв?

Редакція вже направила офіційні запити до ДП "Ліси України", Поліського лісового офісу та правоохоронних органів із проханням пояснити обставини цих сумнівних закупівель, результати перевірок старих підрядників та актуальний статус кримінального провадження. Отримані відповіді ми обов'язково опублікуємо окремо. Далі буде. Не перемикайтеся.