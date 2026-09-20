"Вівальді" набирає обертів: військові звільнили нові території (карта)

Під контроль уже вдалося повернути 125 квадратних кілометрів територій

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У рамках операції "Вівальді" українським військовим вдалося звільнити одразу декілька населених пунктів на Донеччині. Їхня загальна площа становить 43,5 квадратних кілометра.

Про це свідчать оновлені дані аналітиків DeepState. Йдеться про населені пункти Шандриголове та Дерилове. Також військовим вдалося встановити повний контроль над Дробишевим.

"А також просунулися поблизу Шандриголового", — йдеться у повідомленні.

Шандриголове, Дерилове та Дробишеве на карті DeepState

У той же час, інформацію підтвердили у Третьому армійському корпусі. Саме він під керівництвом бригадного генерала Андрія Білецького. За його словами, у 1 та 2 сезонах наступальної операції "Вівальді" вдалося повернути під контроль вже 125 кв. км територій, у тому числі 50 кв. км деокупували. Знищено ще 800 солдатів супротивника. Загальні втрати Росії за обидва сезони – понад 3000 особового складу.

"Під час штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть БПЛА та НРК. Третій армійський корпус першим у світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК-камікадзе більш ніж на 10 кілометрів у тил противника", — зазначив Білецький.

Андрій Білецький

Операція "Вівальді"

Операцію на лиманському напрямі під назвою "Вівальді" офіційно підтвердив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький 15 вересня 2026 року. На той момент, за його даними, деокуповано 10 кв.км, а зачищено 75 кв.км. Водночас Білецький застерігає від заяв про "зрізання лиманського виступу".

"Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем. Ще одним критично важливим завданням було перерізати логістику ворога. В результаті успішних дій підрозділів безпілотних систем 3 армійського корпусу противник був вимушений перенести постачання паливо-мастильних матеріалів у Воронізьку область за державний кордон України", — сказав Білецький.

Місце проведення операції "Вівальді"/Карти DeepStateMAP

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генерал Білецький розповів, як "Трійка" зірвала план Росії оточити міста-фортеці на Донеччині.