Кокаїн, блокада експорту та "абонементи" для бізнесу: що відомо про справи Держпродспоживслужби

Як чиновники відомства масово кошмарять підприємців

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Держпродспоживслужба, що має рятувати українців від отруєних продуктів та фальсифікату, схоже, перетворилася на потужний "шлагбаум" для бізнесу та розплідник системних поборів. Її чиновники, як свідчать матеріали правоохоронців, масово "кошмарять" підприємців штучними перевірками та вимогами щомісячної "данини".

"Телеграф" підготував дайджест найгучніших актуальних проваджень, де фігурують блокада експорту під час війни, мільйонні хабарі та навіть елітні наркотики вдома у керівництва головного контролера країни.

Монстр контролю: чим насправді керує відомство

Держпродспоживслужба в Україні — це супервідомство, яке об'єднало в собі функції кількох міністерських інспекцій. Її повноваження покривають майже всі сфери життєдіяльності країни, що дає інспекторам практично безмежну владу над підприємцями, а керівництву — доступ до мільярдних потоків.

Головні важелі впливу, які контролює відомство:

Продовольча безпека та ветеринарія: контроль якості будь-якого м'яса, молока чи яєць, перевірка птахофабрик, ферм, ресторанів і магазинів.

контроль якості будь-якого м'яса, молока чи яєць, перевірка птахофабрик, ферм, ресторанів і магазинів. Фітосанітарний та митний контроль: видача сертифікатів на експорт зерна та агропродукції, без яких жодна фура чи судно не виїде за кордон.

видача сертифікатів на експорт зерна та агропродукції, без яких жодна фура чи судно не виїде за кордон. Ринковий та метрологічний нагляд: контроль за цінами на соціальні товари, перевірка точності ваг на ринках та заправках, правильність маркування продукції.

контроль за цінами на соціальні товари, перевірка точності ваг на ринках та заправках, правильність маркування продукції. Санітарне законодавство: інспектування умов у школах, дитячих садках, лікарнях та санаторіях.

інспектування умов у школах, дитячих садках, лікарнях та санаторіях. Епізоотична безпека та вакцинація: контроль за поширенням хвороб тварин та розподіл мільярдних бюджетних коштів, які виділяються на закупівлю вакцин.

Простіше кажучи, інспектор служби може легально зайти на будь-який об'єкт — від сільського лотка до великого морського термінала. А головне — він має право виписати штраф на сотні тисяч гривень або повністю заблокувати роботу підприємства через "неправильну" довідку.

"Телеграф" уже неодноразово звертав увагу на, так би мовити, "системні аномалії" у роботі Держпродспоживслужби та елітні статки її чиновників. Зокрема, у травневому матеріалі про профілактику сказу йшлося про закупівлі препаратів на сотні мільйонів гривень у приватної фірми "Укрветпромпостач" на тлі трикратного зростання нападів хворих тварин на людей.

Також ми описували ситуацію навколо компанії чинного голови відомства Сергія Ткачука , з якою лікарні та комунальники масово укладають договори, схоже — під загрозою перевірок. А у свіжій статті про колишнього начальника одного з райуправлінь на Вінниччині Василя Грушка дослідили, як його 21-річна донька обросла елітним автопарком з Mercedes "кубика" та двох BMW на тлі батьківської декларації зі стареньким ВАЗом.

Та згадані скандали, схоже, це лише верхівка айсберга, які доводять, що "риба гниє з голови". Як показує аналіз держреєстру судових рішень та повідомлень правоохоронців, сьогодні ДБР та Національна поліція ведуть цілий масив розслідувань щодо зловживань у Держпродспоживслужбі буквально на всіх рівнях. Матеріали слідчих фіксують тотальну криміналізацію регіональних підрозділів.

"Вінницький" коктейль: 12 тисяч доларів за житло та наркотики у шафі

Вже 23 вересня 2026 року у Вінницькому районному суді відбудеться засідання, на якому розглядатиметься обвинувальний акт щодо колишніх високопосадовців місцевої Держпродспоживслужби.

На лаві підсудних опинилися колишній начальник Головного управління відомства у Вінницькій області Андрій Якимчук та керівник Вінницького районного управління Віктор Буравінський. У матеріалах провадження №128/3825/25 цинічне здирництво тісно переплелося з незаконним зберіганням важких наркотиків.

Затримання посадовця Держпродспоживслужби Вінницької області. Фото: Прокуратура України

Суть схеми, за матеріалами обвинувачення:

У квітні 2025 року рядовий працівник відомства звернувся до керівництва з проханням виділити йому службове житло у Немирові .

. Своє сприяння у підписанні внутрішніх документів та погодженні листів чиновники оцінили у 12 000 доларів США .

. Гроші вимагали частинами: 6 тисяч доларів авансу, а решту — після фінального оформлення нерухомості у власність.

Буравінського затримали оперативники ДБР "на гарячому" під час отримання першого траншу. Проте справжній сюрприз чекав на силовиків під час обшуку помешкання керівника обласного управління Якимчука — там виявили та вилучили запаси кокаїну та метамфетаміну.

У суді захист намагався повернути обвинувальний акт прокурору. Адвокати стверджували, що це, мовляв, підлеглий винен, що провокував хабар і що він, начебто, діяв під контролем слідства. А ДБР нібито порушило правила підслідності. Суд ці аргументи відхилив : обвинувачені займали відповідальне становище, тому крапку в питанні вини поставить виключно судовий процес по суті вже найближчим часом.

Одеські "манси": базарний рекет інспекторів та "тариф" на зерновий експорт

Південні регіони України, які є головними логістичними воротами країни, схоже, перетворилися на справжній рай для заробітку нечистих на руку посадовців Держпродспоживслужби. Тільки у вересні 2026 року в Одеській області було викрито одразу дві гучні схеми, які напряму стосувалися фітосанітарного та ринкового контролю.

Затримання посадовця Держпродспоживслужби Одеської області. Фото: ДБР

Схема на ринку "7-й кілометр"

Фігурант: Посадовець підрозділу Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, який за інструкціями відповідав за контроль над дотриманням державного регулювання цін.

Посадовець підрозділу Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, який за інструкціями відповідав за контроль над дотриманням державного регулювання цін. Суть поборів: Інспектор використовував схему з фейковими скаргами від "громадян". На їхній підставі проводилися перевірки торговців текстилем на промтоварному ринку "7-й кілометр" та виписувалися фіктивні акти зі штрафами на сотні тисяч гривень. За нестворення перешкод та скасування штрафів чиновник установив для підприємців власну "таксу" в 5 000 доларів США . У разі відмови платити він погрожував повною конфіскацією продукції та закриттям торгових точок.

Інспектор використовував схему з фейковими скаргами від "громадян". На їхній підставі проводилися перевірки торговців текстилем на промтоварному ринку "7-й кілометр" та виписувалися фіктивні акти зі штрафами на сотні тисяч гривень. За нестворення перешкод та скасування штрафів чиновник установив для підприємців власну "таксу" в . У разі відмови платити він погрожував повною конфіскацією продукції та закриттям торгових точок. Статус і санкція: 7 вересня 2026 року оперативники ДБР затримали вимагача "на гарячому" під час передачі грошей. Одеська обласна прокуратура оголосила йому підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. За офіційним повідомленням ДБР викритому посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Золоті довідки на митному комплексі "Одісея"

Фігурант: Головний спеціаліст — державний фітосанітарний інспектор Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Головний спеціаліст — державний фітосанітарний інспектор Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Суть поборів: Користуючись монопольним правом на оформлення документів для агроекспорту, чиновник організував побори на митно-вантажному комплексі "Одісея". Він навмисно затягував процедуру відбору зразків зерна для обов'язкової лабораторної експертизи, повністю блокуючи рух транспорту логістичних компаній. Щоб фури могли вчасно виїхати до портів Великої Одеси, інспектор ввів фіксований "податок" 20 доларів США за кожен автомобіль . Нібито, й небагато, але силовики задокументували, що тільки за один робочий місяць через цей конвеєр пройшло 53 зерновози, принісши чиновнику "дань" в 1 100 доларів.

Користуючись монопольним правом на оформлення документів для агроекспорту, чиновник організував побори на митно-вантажному комплексі "Одісея". Він навмисно затягував процедуру відбору зразків зерна для обов'язкової лабораторної експертизи, повністю блокуючи рух транспорту логістичних компаній. Щоб фури могли вчасно виїхати до портів Великої Одеси, інспектор ввів фіксований "податок" . Нібито, й небагато, але силовики задокументували, що тільки за один робочий місяць через цей конвеєр пройшло 53 зерновози, принісши чиновнику "дань" в 1 100 доларів. Статус та санкція: Згідно з ухвалою суду, у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України, Київський районний суд міста Одеси наклав арешт на вилучену службову документацію та записи бодікамер інспектора. Санкція статті також передбачає від 5 до 10 років тюрми з конфіскацією.

Полтавські "гостинці": хабарі на Київ через ФОП бухгалтерки

У липні 2026 року Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та передало до суду обвинувальний акт щодо топчиновників Лубенського районного управління Держпродспоживслужби Полтавщини. Перед судом постануть начальник районного підрозділу та його заступник, які обклали "даниною" місцевих виробників харчової продукції.

Затримання посадовця Держпродспоживслужби Полтавської області. Фото: ДБР

Суть схеми, за матеріалами ДБР:

Рекет виробників дитячого харчування: посадовці вимагали 30 тисяч гривень від керівництва Хорольського заводу дитячого харчування за "тихе" проведення планової перевірки без виявлення штучних порушень.

посадовці вимагали від керівництва Хорольського заводу дитячого харчування за "тихе" проведення планової перевірки без виявлення штучних порушень. Тиск на фермерів: у місцевого підприємця, який займається розведенням птиці, чиновники вимагали 180 тисяч гривень за видачу дозволів на торгівлю м'ясом (перші 70 тисяч гривень фермер передав чиновнику прямо в службовому кабінеті).

у місцевого підприємця, який займається розведенням птиці, чиновники вимагали за видачу дозволів на торгівлю м'ясом (перші 70 тисяч гривень фермер передав чиновнику прямо в службовому кабінеті). Схема відмивання через ФОП: щоб легалізувати кошти, зловмисники змушували бізнесменів перераховувати гроші за фіктивні "консультаційні послуги" на банківський рахунок ФОП, який заздалегідь відкрили на головну бухгалтерку цього ж районного управління. (До речі, як ми вже згадували, консультаціями для держустанов заробляє і компанія голови Держпродспоживслужби Сергія Ткачука. При цьому його відомство має повноваження ці установи перевіряти і штрафувати. Щоправда, кримінальних справ на головного ревізора країни з цього приводу поки що не заводили).

У перехоплених розмовах, які опублікували силовики, заступник начальника Лубенського управління прямо каже підприємцю: "Це вказівка з області… треба одній фірмі на подарунки для Києва 30 тисяч скинути".

Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 70 тисяч доларів США та 17 тисяч євро. За вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) експосадовцям на Полтавщині загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Кіровоградський "транзит": кукурудзяна такса та хабарі під стінами відомства

У лютому 2026 року Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему здирництва у самому серці аграрного регіону. На отриманні хабарів погоріли посадовці управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Затримання посадовців Держпродспоживслужби Кіровоградської області. Фото: ДБР

Суть схеми, за матеріалами ДБР та судової ухвали № 404/1103/26:

Мільйонні масштаби на папері: чиновники обклали щомісячним "податком" фермерські господарства, які вивозили продукцію до Європейського Союзу. Побори були поставлені на промисловий потік, адже за рік відомство видавало понад 4,2 тисячі експортних сертифікатів . Тим, хто відмовлявся платити "таксу", яка залежала від обсягів зерна, погрожували штучними перешкодами та зривом контрактів.

чиновники обклали щомісячним "податком" фермерські господарства, які вивозили продукцію до Європейського Союзу. Побори були поставлені на промисловий потік, адже за рік відомство видавало . Тим, хто відмовлявся платити "таксу", яка залежала від обсягів зерна, погрожували штучними перешкодами та зривом контрактів. Кукурудзяний рекет під вікнами ГУ: у конкретному судовому епізоді посадовець "притиснув" керівника фермерського господарства "Возний І.В.", яке експортувало кукурудзу до Республіки Молдова. Чиновник діяв максимально зухвало: гроші з аграрія він здирав прямо поруч із будівлею Головного управління Держпродспоживслужби у Кропивницькому. Силовики задокументували два транші по 22 000 гривень кожен, за які комерсант отримав 10 завітних довідок.

Після арешту суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 232,9 тисячі гривень та відсторонив його від посади. За блокування агроекспорту під час війни ексчиновнику загрожує від 5 до 10 років тюрми з повною конфіскацією майна.

Волинські "латифундії": хабар на АЗС та 13 ділянок у заначці

У квітні 2026 року Державне бюро розслідувань викрило на масштабному здирництві начальника одного з відділів Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Чиновник за посадою відповідав за ринковий нагляд — контролював точність ваг, маркування товарів та сертифікати якості на місцевих підприємствах.

Викриття посадовця Держпродспоживслужби у Волинській області. Фото: ДБР

Суть схеми, за матеріалами провадження:

"Абонемент" за успішну перевірку: після проведення чергового планового аудиту на підприємстві посадовець прямим текстом натякнув комерсантам, що "позитивний результат варто закріпити" фінансово. Своє рішення не фіксувати штучні порушення він оцінив у 100 тисяч гривень за одну довідку .

після проведення чергового планового аудиту на підприємстві посадовець прямим текстом натякнув комерсантам, що "позитивний результат варто закріпити" фінансово. Своє рішення не фіксувати штучні порушення він оцінив у . Конспірація на заправці: щоб мінімізувати ризики, чиновник наказав передати всю суму через свого посередника. Зустріч призначили на одній із місцевих АЗС, де посередника й скрутили силовики "на гарячому" під час отримання грошей.

Найцікавіше розкрилося під час обшуків. Скромний начальник відділу регіональної служби виявився справжнім підпільним феодалом. Суд обрав йому тримання під вартою та наклав арешт на його особисте елітне майно загальною вартістю понад 5 мільйонів гривень. Серед заарештованого — люксовий автомобіль Volkswagen та аж 13 земельних ділянок у Волинській області. За вимагання хабаря групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України) "земельному магнату" в погонах тепер загрожує від 5 до 10 років тюрми з повною конфіскацією майна.

Системна гниль: чому косметичний ремонт не врятує відомство

Цей всеукраїнський перелік актуальних кримінальних справ наочно показує, наскільки системною є корупція в Держпродспоживслужбі. Поки керівництво вищого рівня "освоює" мільярдні бюджети на препаратах від сказу та не гребує гребти гроші за консультації з фактично підконтрольних установ, регіональні чиновники будують власні феодальні латифундії, здираючи гроші за кожну довідку під вікнами власних управлінь та прямо у власних кабінетах.

Карта корупційних аномалій Держпродспоживслужби. Інфографіка "Телеграфу"

Замість реальної допомоги українському споживачеві та захисту його прав, відомство фактично перетворилося на інструмент фінансового тиску на підприємців під час війни. Очевидно, що поодинокі затримання ДБР та точкові звільнення не здатні змінити ситуацію. Доки система дозволяє конвертувати контроль у щомісячну "данину", звичайна зміна облич у кабінетах не усуне головного — штучних дозвільних бар’єрів, які й породжують кримінальні справи.

"Телеграф" збирається надіслати запити до Кабінету міністрів України, Міністерства економіки та керівництва Держпродспоживслужби. Ми маємо намір з’ясувати, які системні запобіжники уряд та профільні відомства планують запровадити, аби раз і назавжди усунути можливість виникнення таких корупційних ситуацій. Зрештою, редакція хотіла б дізнатися, скільки ще гучних корупційних скандалів із хабарями, блокадою експорту та наркотиками має виникнути, аби Кабінет міністрів України нарешті звернув увагу на відповідність вищих керівників служби займаним посадам?

Ми також уважно стежитимемо за ходом розгляду кримінальних проваджень у судах та обов’язково розповімо читачам, чим закінчаться ці гучні історії. Не перемикайтеся.