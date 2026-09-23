Росія знову атакує АЗС у Києві: чому Путін націлився на "Укрнафту" та чи буде паливна криза

Чи є ризик нестачі пального через ворожі удари по заправках

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Зранку у середу, 23 вересня, Росія вдарила по двох АЗС у Києві, постраждали троє людей. Такими ударами глава РФ Володимир Путін намагається влаштувати дефіцит пального в Україні.

В мережі уточнили, що атаковано АЗС "Укрнафта" у Голосіївському районі та "UPG" у Дарницькому районі. Голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура повідомив, що цей удар по АЗС "Укрнафти" в Києві вже шостий за останні тижні.

Люди не постраждали — персонал перебував в укритті, додав він. На місці вже працюють рятувальники та поліція. Після завершення їхньої роботи компанія оцінить масштаби пошкоджень і визначить подальші дії.

Рятувальники вже працюють на місці влучання. Фото: facebook.com/bogdan.kukura

Виникло займання. Фото: facebook.com/bogdan.kukura

Заправка отримала значні пошкодження. Фото: facebook.com/bogdan.kukura

Задимлення на місці влучання. Фото: facebook.com/bogdan.kukura

Ворог атакував АЗС зранку. Фото: facebook.com/bogdan.kukura

"UKRNAFTA продовжить працювати. Пошкоджені об’єкти будемо відновлювати, щоб забезпечити людей пальним", — наголосив Кукура.

Чому Росія б’є по АЗС "Укрнафти"

Заступник голови NAUDI (Національна Асоціація Оборонної Промисловості України) Сергій Висоцький переконаний, що удари РФ по заправках "Укрнафти" є особистою помстою глави Росії Володимира Путіна. За його словами, глава Кремля діє "по понятіям" і мститься за свого кума Віктора Медведчука, заправки якого під брендом Glusco були конфісковані, а пізніше їхня частина стала базою для державної мережі "УкрНафта".

"Маю думку, що у всій цій нафтовій історії була і доля самого Путіна. І це "понятійна" бандитська відповідь на привласнення того, що Путін і його банда вважала своїм", — написав Висоцький.

Росія вибиває АЗС — чи чекати паливної кризи

Аналітик паливного ринку України Сергій Сапегін у коментарі "Телеграфу" висловив переконання, що створення в Україні паливної кризи – це нездійсненна мрія ворога. Водночас ударами по заправках росіяни намагаються влаштувати локальні збої у логістичних ланцюжках та паніку серед населення.

Сапегін переконаний, що повністю зламати український паливний ринок такими ударами Росія не зможе. Зараз він конкурентніший і значно гнучкіший, ніж був у 2022 році.

"Але завдати болісних локальних криз — може. Найбільший ризик не в загальному дефіциті пального, а в тимчасовій втраті доступу до нього там, де воно критично потрібне: у прифронтових районах, для медиків, комунальників, евакуації та генераторів тощо", — пояснив фахівець.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Старіков пояснив "Телеграфу", що регулярні російські обстріли українських автозаправних станцій виявили проблеми захисту точкових об’єктів критичної інфраструктури. Виправити ситуацію можливо, але це станеться не так швидко, як хотілося б.