Енергетичне перемир’я з РФ і не лише. Про що Зеленський говорив із Трампом

Переговори глав держав тривали 40 хвилин

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У вівторок, 22 вересня, відбулася зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа. У понеділок український лідер прибув до Нью-Йорка в рамках робочого візиту.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук із місця подій. Переговори тривали 40 хвилин.

Ще до зустрічі лідерів під час спілкування з пресою Зеленський сказав, що сподівається, що "ми зможемо закінчити цю війну до зими, і Трамп у цьому допоможе".

Журналіст нагадав Дональду Трампу, що торік під час Генасамблеї ООН він заявляв про можливість повернення Україною всієї своєї території, та запитав, чи досі президент США так вважає.

"Я думаю, що вони укладуть угоду. Я не хочу говорити, що це за угода", — відповів Трамп.

Глава Білого дому також заявив:

Безумовно, українці дуже добрі бійці. Їм справді є чим пишатися – дуже здібні люди, дуже сильне керівництво.

І Путін, і Зеленський хочуть, щоби війна закінчилася.

Є два варіанти: один дуже поганий, а інший може перетворити Україну на дуже величну країну.

У мене добрі стосунки із Зеленським. Ми разом шукаємо рішення, як закінчити війну.

Після розмови з президентом США український лідер зробив низку заяв:

Будь-який вид переговорів з боку РФ дасть сигнал, що вони готові рухатись, бо я в цьому не впевнений.

Я готовий зустрітися з Путіним у будь-який час.

Не знаю, чи залучатиме Трамп Сі Цзіньпіна (у переговорний процес — ред.), але він має вплив на Путіна.

Трамп хоче завершити війну. Він сказав, що зробить усе можливе, щоб покласти край цій війні.

Трамп не вимагав від України в односторонньому порядку припинити удари.

Ми готові до енергетичного перемир’я, якщо Росія не атакуватиме нашу енергетику. США передадуть українську пропозицію щодо енергетичного перемир’я росіянам.

Нам потрібні Patriot. Це одна з головних речей, які ми обговорили із Трампом. Трамп позитивно ставиться до надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot. Водночас Зеленський додав, що не отримав конкретного підтвердження від США щодо ракет-перехоплювачів для Patriot.

Якщо взимку буде війна – нам буде непросто.

Україна має нестачу грошей на дрони.

Україна планує використовувати європейську програму SAFE для виробничих потужностей. У програмі наразі не використані близько 90 мільярдів євро.

Нагадаємо, у глави держави було заплановано близько 20 зустрічей, включаючи сенаторів та членів Палати представників Конгресу США. У вівторок вранці Зеленський зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили безпеку та зимовий пакет підтримки для України.