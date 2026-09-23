Терехова може змінити жінка: головні кандидати на посаду мера Харкова

Прогноз є попереднім за оцінкою ситуації станом на зараз

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Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що до завершення війни він не планує залишати посаду міського голови обласного центру. Про це він сказав відповідаючи на запитання, чи готовий він на можливий перехід до центральної влади.

"До кінця війни – я точно у Харкові. Це зафіксуйте", – зазначив Терехов в інтерв'ю "РБК-Україна", додавши що проведення виборів у реаліях війни є неможливим.

Відповідь мера однозначна, проте в ній є наголошення — "до кінця війни". Відтак, не можна виключати, що після зупинки бойових дій Ігор Терехов може обійняти якусь посаду у Києві.

"Телеграф" поставив штучному інтелекту Gemini запитання, хто гіпотетично міг би замінити Терехова на посаді мера Харкова у разі виборів після війни. Варто наголосити, що ми не стверджуємо, що він залишить посаду та не агітуємо за жодного з наведених ШІ кандидатів. Викладене нижче є лише думкою ШІ на даний час (23.09.2026), розклад може та буде змінюватися залежно від багатьох факторів.

Хто може стати наступником Терехова після завершення війни

1. Костянтин Немічев — командир спецпідрозділу ГУР МО "KRAKEN", ексглава харківського "Національного корпусу". Він є однією з ключових фігур оборони Харкова у 2022 році та балотувався у мери у 2021. Тоді Немічев був кандидатом від об'єднаних проукраїнських сил, та був відомий здебільшого у середовищі активістів. Проте за роки війни "KRAKEN" став для Харкова легендою. За оцінкою ШІ, у разі виборів Немічев став би привабливим кандидатом для ветеранів та виборців, для яких пріоритетом є безпека та перезавантаження влади.

Костянтин Немічев. Фото: Харківська облрада

2. Олег Синєгубов — чинний голова Харківської обласної воєнної адміністрації (ОВА). В його руках перебувають ключові адміністративні важелі регіону, що зав'язані на Офіс Президента та міжнародні фонди. Якщо центральна влада вирішить робити ставку на свого кандидата у Харкові, щоб "збити" вплив місцевої еліти, Синєгубов з його впізнаваністю стане логічним кандидатом №1, переконана нейромережа.

Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov

3. Олександр Новак — перший заступник міського голови Харкова, який перебуває у системі міської влади з часів Геннадія Кернеса. Новак — людина, яка знає кожен документ та комунікацію усередині міськради, тому він може стати логічним вибором чиновницького апарату та електорату "старої школи". Gemini оцінює його як кандидата збереження курсу: без яскравої харизми, але зі зрозумілою гарантією що "все продовжить працювати".

Олександр Новак. Фото: Харківська міськрада

4. Всеволод Кожем'яко — харківський бізнесмен, засновник агрохолдингу Viterra (Group DF/Agrotrade), командир добровольчого підрозділу "Хартія" (який переріс у бригаду Нацгвардії). Його кандидатура була б підкріплена потужним фінансовим ресурсом та широкою волонтерською та військовою історією. Водночас Кожем'яко користується повагою в інтелектуальних та ділових колах Харкова та довірою з боку західних партнерів. За висновком ШІ, він є ідеальним кандидатом "нової хвилі", який поєднує ідею системного менеджменту та патріотизму.

Всеволод Кожем'яко. Фото: forbes.ua

5. Марія Мезенцева — народний депутат України від партії "Слуга Народу", що була обрана харківським мажоритарним округом №168, голова української делегації в ПАРЄ. Раніше Мезенцева була депутатом Харківської міськради, має міжнародну впізнаваність, напрацьовану за роки війни. Для післявоєнної відбудови Харкова будуть потрібні сотні мільйонів доларів і саме Мезенцева могла б позиціюватися як кандидат, здатний залучити європейські гроші для реконструкції обласного центру, вважає нейромережа.

Марія Мезенцева. Фото: Вікіпедія

Як розповідав "Телеграф", худорлявість мера Харкова занепокоїла українців. Як Терехов пояснює такі зміни.

Важливо! Даний прогноз є думкою ШІ, яка не є офіційним соціологічним дослідженням, передвиборчим рейтингом чи експертною оцінкою. Реальна електоральна динаміка в Харкові після закінчення війни залежатиме від багатьох факторів, які наразі неможливо передбачити. Серед них — дата проведення виборів, остаточний склад учасників, формат їхніх кампаній, соціально-демографічні зміни у регіоні та суспільно-політична ситуація в країні.