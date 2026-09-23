У Києві дрон влучив у АЗС. Росія атакує столицю та передмістя (відео)

Про постраждалих не повідомляється

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В ніч на середу, 23 вересня, у Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу, Росія атакувала столицю безпілотниками. Пролунали вибухи, є влучання.

Оновлено 7:20 У Голосіївському районі сталося влучання ворожого дрона в АЗС, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Оновлено 7:00 Ще на одній локації в Солом'янському районі уламки впали на відкритій території. У Голосіївському районі виникло загоряння складської будівлі внаслідок ворожої атаки, — КМВА.

Гучний вибух пролунав близько 6 години ранку. У Голосіївському районі внаслідок влучання російського безпілотника пошкоджено складське приміщення, повідомили у КМВА. Крім того, за попередньою інформацією, у Солом'янському районі уламки впали на відкритій території між житловими будинками.

Гучно було й у передмісті. У мережі публікують відео пожежі, яка, як стверджується, виникла після вибухів у Вишневому Бучанського району Київської області.

Рух електричок тимчасово призупинено

У Telegram-каналі Київської кільцевої електрички від "Укрзалізниці" попередили, що через підвищену повітряну загрозу для столиці, рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинено.

"Просимо бути обачними під час безпекових зупинок. Перебувайте на відстані 100 – 200 м від залізничної інфраструктури або в укриттях. Рух по кільцю відновимо після завершення повітряної загрози", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", уряд України включив Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику. Це дозволить підприємствам, які працюють у регіоні, отримувати компенсації за пошкоджене або знищене в результаті російських атак майно, в тому числі орендоване.