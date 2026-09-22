Абітурієнти обирають одне, а держава підтримує інше: які професії обрали вступники

Держава збільшила підтримку спеціальностей, які вважає пріоритетними для країни

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За результатами вступної кампанії більшість українських абітурієнтів захотіли опанувати менеджмент. На другій та третій сходинках психологія та середня освіта відповідно.

Про це розповів міністр освіти та науки України Андрій Бутенко. Він наголосив, що потреби ринку різні, але в Україні діє ліберальна модель, коли абітурієнти обирають спеціальність самостійно. Водночас він пояснив, яку роль в процесі має держава.

Ми підтримуємо спеціальності, які на наш погляд максимально потрібні державі. Це технологічні спеціальності, природничі спеціальності, в яких держава дає більшу кількість бюджетних пунктів, де держава дає більший коефіцієнт грантів. Андрій Бутенко, міністр освіти України

Андрій Бутенко, міністр освіти та науки України

Щодо грантової підтримки Бутенко зазначив, що цьогоріч її можуть отримати не тільки бакалаври, а й магістри. Також загалом збільшили кількість грантів.

"Шляхом підвищеного коефіцієнта виплати за такими грантами і цілеспрямованої підтримки бюджетних місць на певних освітніх напрямках, ми намагаємося стимулювати абітурієнтів обирати саме те, що підтримує зараз ринок", — зазначив міністр.

Що за програма державних грантів на освіту та які це суми

За результатами НМТ та для магістрів, що вступають на базі ступеня бакалавра, за результатами ЄВІ, ЄФВВ та/або ЄДКІ можна отримати грант від держави на навчання. Його розмір залежить від результатів. До базової суми застосовують коефіцієнт спеціальності — це та підтримка, про яку казав Бутенко. Коефіцієнти є також для студентів навчальних закладів Запорізької, Миколаївської, Сумської та Харківської областей.

Суми грантів:

Бакалаврат (грант першого рівня) — від 18 500 грн. Потрібно мати не менше 150 балів з 2 предметів НМТ, для спеціальностей з особливою підтримкою — не менш як 140 балів.

Бакалаврат(грант другого рівня) — від 27 000 грн. Не менш як 170 балів із кожного з двох предметів НМТ

Магістратура (грант першого рівня) — від 27 000 грн. Не менш як 140 балів з усіх випробувань з числа ТЗНК ЄВІ, тесту з іноземної мови ЄВІ та ЄФВВ (ЄДКІ на зазначені в Порядку спеціальності); для спеціальностей з особливою підтримкою — не менш як 130 балів.

Магістратура (грант другого рівня) — від 40 000 грн. Не менш як 160 балів з двох випробувань з числа ТЗНК ЄВІ, тесту з іноземної мови ЄВІ та ЄФВВ (ЄДКІ на зазначені в Порядку спеціальності).

Для грантів є спеціальності виключення та особливі умови.

Академічні гранти 2026: що потрібно знати про умови/ Інфографіка "Телеграф", створено за допомогою ШІ

Зауважимо, менеджмент, який обрали більшість вступників не належить до професій зі збільшеним коефіцієнтом, а входить до галузі знань D "Бізнес, адміністрування та право". Для неї у 2021 році також не передбачений грант першого рівня, тож потрібно мати дуже високі результати, аби отримати кошти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 2026 року студенти отримують вищу стипендію, ніж раніше. Водночас — студенти скаржаться, що отримали стипендію у старому розмірі.