Андрій Довбенко: шлях від неофіційного "куратора" Мін’юсту до обвинуваченого у справі АРМА

Що таке "справа шашличків" і де ще засвітився колишній юрист

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Ех, не знає Україна, кому завдячує своїми успіхами! Які там Бровді, Буданов чи пес Патрон, якщо є Андрій Довбенко. Людина-оркестр, "провідний експерт у сфері оборони", "блогер", "меценат" і "венчурний інвестор", за чиї аналітичні колонки б’ються (тут сарказм) найпровідніші видання світу від Fortune до Atlantic Council (тут, на жаль, без жартів).

Зате вітчизняні правоохоронці, журналісти-розслідувачі та бізнес чудово чули про зовсім інші його "досягнення". У цих колах Довбенко засвітився як колишній юрист младоолігарха Курченка, "смотрящий" (як його називають медіа) за Мін’юстом часів Павла Петренка і соратник опального ексголови ОП Андрія Богдана. А також як головний фігурант справи НАБУ про розкрадання 485 мільйонів гривень арештованого майна АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів).

"Телеграф" розповідає про останні рішення ВАКС у справі АРМА, де Довбенко є обвинуваченим, та нагадує, чим ще відомий цей одіозний персонаж українських корупційних хронік.

"Справа шашличків": у суддів ВАКС увірвався терпець?

Нещодавно "Телеграф" звернув увагу, що Вищий антикорупційний суд знову активно взявся за розгляд так званої "справи шашличків" . Наразі ВАКС розглядає обвинувальний акт у згаданій справі. Цей судовий процес, нагадаємо, стосується масштабного розкрадання заарештованого майна АРМА на суму 485 мільйонів гривень.

Свою неофіційну назву справа отримала через специфічний сленг фігурантів. За матеріалами слідства, арештовані активи вони між собою називали "шашликом", а їхній продаж — "смаженням".

Загалом на лаві підсудних опинилися 11 осіб. Серед них — ексголова АРМА Антон Янчук, колишній гендиректор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов та ексначальник управління менеджменту активів Агентства Віталій Різник. Організатором же усієї схеми слідство вважає відомого юриста Андрія Довбенка, котрий, наскільки відомо, наразі живе у Лондоні.

Поки Довбенко перебуває за кордоном, адвокати інших фігурантів влаштували в суді справжнє "шоу".

Так, на засіданні 17 серпня 2026 року захисники спробували проігнорувати суд, бо нібито паралельно мали брати участь у процесі в Самарському суді Дніпра.

Але судді ВАКС, які ведуть підготовче засідання вже понад 14 місяців, так би мовити "розкусили" цей маневр. ВАКС оперативно постановив підключити Дніпро через відеоконференцію. Це дозволило провести засідання без чергового перенесення.

Вже наступного дня, 18 серпня 2026 року, захист засипав суд клопотаннями про повернення обвинувального акта прокурору САП. Адвокати нарікали на хронологічні розбіжності у справі та намагалися використати інші юридичні зачіпки. Але колегія ВАКС повністю відкинула ідею повернення документа прокурору. Суд дав зрозуміти, що "ліміт на фокуси" вичерпано, і відмовив адвокатам. Ухвала при цьому оскарженню не підлягає.

За що судять Довбенка і Ко

Організована група, яку, за даними слідства, створив Андрій Довбенко, начебто розробила чіткий план заниження вартості майна, що потрапляло до рук АРМА. Далі нібито ці активи через підконтрольні електронні торги на ДП "СЕТАМ" за копійки продавали заздалегідь визначеним компаніям.

У "справі шашличків" фігурують чотири масштабні епізоди дерибану.

Перший — це розтрата понад 4,5 тисячі тонн карбаміду, який належав ТОВ "Всеукраїнська Енерго Компанія". Його нібито пустили з молотка у 4-5 разів дешевше за ринкову вартість.

Другий епізод стосується продажу понад 2,6 тисячі тонн річкового піску на Київщині.

Третій — продажу кількох тисяч тонн зерна (пшениці та соняшника) за значно заниженими цінами — загалом, за даними слідства, на 92 млн нижче ринкової вартості.

Четвертим епізодом став продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які призначалися для будівництва торговельного центру "Ашан". Землю площею у десятки гектарів продали, як вважає слідство, у 18 разів дешевше за реальну ціну.

Для фінансування та участі у торгах, як вважають слідчі, Довбенко, залучав власні юрфірми. Гроші для сплати гарантійного внеску на купівлю карбаміду нібито йшли прямо з рахунків підконтрольної йому ТОВ "Юридична фірма "ЕН ЕНД ДІ".

Усіма банківськими рахунками компаній-учасниць торгів, як вважають слідчі, керували з одних і тих самих IP-адрес. Слідство зафіксувало, що вони повністю збігалися з IP-адресами фірм Довбенка — "ЕН ЕНД ДІ", "ЕВРІС" та "Неоклеус та Довбенко".

Сам Довбенко, формально не мав жодного стосунку до АРМА чи ДП "СЕТАМ". Проте, вважають слідчі, він міг контролювати торги: нібито він вказував, яке майно виставляти, коригував лоти та часові рамки торгів. А чиновники ДП "СЕТАМ" нібито просто звітували йому про кожен крок.

Загальна сума збитків, які, за версією НАБУ, завдала ця група лише за період з лютого по липень 2019 року, становить 485 467 370,24 грн.

Окрім Довбенка та згаданих вище колишніх керівників АРМА та ДП "СЕТАМ", у справі проходять ще один спеціаліст цього підприємства, два оцінювачі, засновник і директор приватної компанії та чотири адвокати.

Андрій Довбенко. Еволюція кар'єри. Інфографіка "Телеграфу"

"Оборонний експерт" у розшуку НАБУ

Поки триває судовий розгляд, сам Андрій Довбенко перебуває у Лондоні, куди він виїхав ще в лютому 2022 року. Водночас на офіційному сайті НАБУ його ім’я регулярно з’являється у розділі "Повістки про виклик": детективи роками наполегливо кличуть відомого юриста на процесуальні дії у кримінальному провадженні. Але візити до Києва на вул. Монастирського явно не входять до його планів.

При цьому ще з квітня 2023 року Довбенко офіційно перебуває у розшуку як організатор, цитуємо "злочинної групи, викритої на махінаціях з арештованим майном, переданим в управління АРМА".

Андрій Довбенко перебуває у розшуку з квітня 2023 року

Перебуваючи "в еміграції", Довбенко розгорнув активну піар-кампанію на Заході. На спеціально створеному персональному сайті Довбенко раптом почав іменувати себе провідним експертом у сфері оборони та мілтеху, а також головним комунікатором між британським та українським військовими секторами. Для солідності у 2023 році було презентовано платформу UK-Ukraine TechExchange.

Водночас колонки Довбенка на тему збройного ринку почали з’являтися у поважних західних виданнях від Fortune до Financial Times. Схоже, що іноземні редактори просто не надто прискіпливо перевіряли біографію свого автора.

Найбільше запитань у медіаспільноти викликало те, що публікація , підписана Довбенком, якимось чином просочилася навіть на сайт авторитетного Atlantic Council. Поява матеріалу від особи, яка офіційно була оголошена у розшук, виглядає щонайменше дивно для організації з такою потужною міжнародною репутацією.

Тіньовий "директор" Мін’юсту та весілля у Сен-Тропе

У медійному просторі та журналістських розслідуваннях Андрій Довбенко здобув популярність задовго до справи АРМА. Журналісти Bihus.Info тривалий час прямо називали його "найвпливовішою тіньовою фігурою" та "неофіційним куратором" Міністерства юстиції за каденції міністра Павла Петренка.

У розслідуваннях зазначалося, що Довбенко мав значний вплив на кадрові призначення, виконавчу службу та реєстраторів. Державні та приватні виконавці у відеосюжетах відкрито скаржилися на специфічну систему "відкатів", яка нібито працювала в системі відомства під "кураторством" Довбенка.

При цьому своє кар'єрне сходження юрист починав ще за часів Януковича. У публікаціях ЗМІ Довбенка згадують як одного з адвокатів скандального бізнесмена часів Януковича Сергія Курченка. За даними журналістів, Довбенко супроводжував масштабні угоди Курченка, зокрема купівлю відомого медіахолдингу.

Після зміни влади у 2019 році Довбенко, схоже, планував зберегти свій вплив завдяки дружнім стосункам із тодішнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом. Проте на ці амбіційні плани вплинув гучний медійний скандал.

У серпні 2019 року, а саме на День Незалежності України, Довбенко відгуляв розкішне весілля в Сен-Тропе на півдні Франції з юристкою Анною Огренчук. Журналісти Bihus.Info зафіксували , що Андрій Богдан проміняв офіційні державні заходи у Києві на три дні святкувань на приватній французькій віллі та яхті.

Крім "базової" справи щодо розтрати 485 мільйонів АРМА, у медіа також згадували про інтерес правоохоронців до інших епізодів діяльності Довбенка. Зокрема, НАБУ та САП перевіряли схему, де під виглядом легальних юридичних послуг компаній "Неоклеус та Довбенко", "ЕН ЕНД ДІ" та "Евріс" здійснювалося виведення сотень мільйонів гривень.

Перспективи справи: розслідування НАБУ проти лондонського туману

Сьогодні історія Андрія Довбенка виглядає як наочний посібник з українського політико-кримінального сюрреалізму. Людина у статусі обвинуваченого у розтрати державних грошей, яка починала з обслуговування активів Курченка, потім, за даними медіа, нібито доросла до статусу "смотрящого" за цілим міністерством, нині розвиває успіх у статусі "військового міжнародного експерта" в іноземних медіа.

Проте серпневі засідання у Вищому антикорупційному суді показують, що закордонний глянець не завжди здатний скасувати український Кримінальний кодекс. Усі процесуальні "фокуси" захисту та спроби адвокатів пограти в "юридичні хованки", схоже, нарешті вперлися в залізобетонний терпець суддів ВАКС.

І хоча сам Довбенко поки що, схоже, "ховається" від українського правосуддя за лаштунками лондонського туману, фінал "справи шашличків" обіцяє бути для її фігурантів дуже гарячим. Не перемикайтеся.