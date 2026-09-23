В Україні до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру видали роман Анатолія Кузнєцова

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Про вихід друком нового видання роману "Бабин Яр", заснованого на спогадах Анатолія Кузнєцова, якому на початок нацистської окупації Києва було 12 років, розповів президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

Нацистська окупаційна влада наказала євреям Києва зібратися о 8:00 ранку 29 вересня 1941 року. Пізніше кияни почули постріли.

"Дід стояв посеред двору, напружено прислухаючись до якоїсь стрілянини. — А ти знаєш, — сказав він вражено, — їх не вивозять у Палестину. Їх розстрілюють", — цитує Ложкін уривок із книги.

Наприкінці вересня 1941 лише за два дні нацистські окупанти стратили у Бабиному Яру майже 34 000 місцевих євреїв. Загалом за час окупації було знищено близько 150 000 людей: євреїв, ромів, військовополонених, пацієнтів психіатричної лікарні, підпільників та українських націоналістів.

Ложкін зазначає, що книжка "Бабин Яр", яка вийшла у видавництві "Фронезис", розповідає про те, як памʼять про злочини спочатку намагалися стерти самі виконавці, а згодом — радянська влада. Заради оприлюднення повної версії роману без цензури Кузнєцову довелося виїхати до Великої Британії.

"Бабин Яр" Анатолія Кузнєцова у перекладі українською Олега Проценка вийшов друком за сприяння Єврейської конфедерації України та Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Роман, сповнений ненависті до диктаторських режимів будь-яких кольорів і з попередженням про можливість повторення бабиних ярів, став ювілейною, десятою книгою серії "Єврейська бібліотека"", — пише Ложкін.

Презентація нового видання відбудеться 30 вересня о 18:00 у київській книгарні Readeat за адресою вул. Антоновича, 50. Для участі необхідна попередня реєстрація .

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