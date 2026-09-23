В Украине к 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра издали роман Анатолия Кузнецова

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О выходе нового издания романа "Бабий Яр", основанного на воспоминаниях Анатолия Кузнецова, которому на момент начала нацистской оккупации Киева было 12 лет, рассказал президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

Нацистские оккупационные власти приказали евреям Киева собраться в 8:00 утра 29 сентября 1941 года. Позже киевляне услышали выстрелы.

"Дед стоял посреди двора, напряженно прислушиваясь к какой-то стрельбе. — А ты знаешь, — сказал он с удивлением, — их не вывозят в Палестину. Их расстреливают", — цитирует Ложкин отрывок из книги.

В конце сентября 1941 года только два дня нацистские оккупанты казнили в Бабьем Яру почти 34 000 местных евреев. Всего за время оккупации было уничтожено около 150 000 человек: евреев, ромов, военнопленных, пациентов психбольницы, подпольщиков и украинских националистов.

Ложкин отмечает, что книга "Бабий Яр", вышедшая в издательстве "Фронезис", рассказывает о том, как память о преступлениях сначала пытались стереть сами исполнители, а впоследствии — советская власть. Ради публикации полной версии романа без цензуры Кузнецову пришлось уехать в Великобританию.

"Бабий Яр" Анатолия Кузнецова в переводе на украинский язык Олега Проценко вышел в свет при содействии Еврейской конфедерации Украины и Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Роман, наполненный ненависти к диктаторским режимам любых цветов и предостерегающий о возможности повторения бабьих яров, стал юбилейной, десятой книгой серии "Еврейская библиотека"", — пишет Ложкин.

Презентация нового издания состоится 30 сентября в 18:00 в киевском книжном магазине Readeat по адресу ул. Антоновича, 50. Для участия необходима предварительная регистрация.

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