З’їли й викинули чи миють наново? Що роблять з ланч-боксами від безкоштовних шкільних обідів

Одноразовий посуд не утилізують

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В багатьох українських школах обіди дітям зараз дають не у керамічному посуді, а у ланч-бокс зі спіненого полістиролу (EPS). Однак після використання школи не утилізують тару, яка завдає шкоди екології.

В одній зі шкіл Дніпра "Телеграфу" розповіли, що контейнери від шкільних обідів просто викидають у смітник. Попередньо з них видаляють залишки їжі.

Обід в одній зі шкіл Дніпра. Фото: "Телеграф"

Варто зазначити, що без належної утилізації, для розкладання спіненого полістиролу потрібно близько 500 років. Фактично цей матеріал не біорозкладається, а лише кришиться на дрібні частки під дією сонця та механічного впливу.

Їжу подають у одноразових ланч-боксах. Фото: "Телеграф"

Проте через забрудненість їжею та низьку економічну вигідність такі ланч-бокси майже ніде не приймають на вторинну переробку. Здебільшого вони опиняються на сміттєзвалищах або спалюється.

Спінений полістирол на звалищах, де він зазнає впливу сонця, опадів та перепадів температури, легко кришиться. Мікрочастинки потрапляють у ґрунт, водойми та організми тварин і риб.

Через маленьку вагу, їх легко розносить вітер та вода. Частинки пластику забруднюють Світовий океан, стаючи причиною загибелі птахів та морських мешканців, які плутають його з їжею.

Раніше "Телеграф" порівнював шкільне харчування в Україні та Польщі. В Україні в межах реформи шкільного харчування суттєво збільшили кількість овочів, фруктів та злакових у щоденному меню учнів.