Аромат змушує людей обертатися: яким парфумом користується Мессі

У назві пахощів є "Спорт", проте вони не призначені для тренувань

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Знаменитий аргентинський футболіст Ліонель Мессі відомий своєю скромністю в житті, проте у виборі парфумерії у нього справді бездоганний смак. Друзі та оточення восьмиразового володаря "Золотого м’яча" неодноразово відзначали: від нього завжди пахне ідеально.

У своїй біографічній книзі "Мессі" письменник Леонардо Фаччіо розкрив цікаву деталь про особисте життя зірки. Виявляється, Ліонель — справжній поціновувач трендової парфумерії, повідомляє "Телеграф".

Секретний фаворит легенди №10

Серед усього різноманіття парфумів улюбленим ароматом Ліонеля є Chanel Allure Homme Sport Eau Extrême. Це культова композиція від французького будинку, що поєднує у собі:

Свіжість та динаміку: початкові ноти соковитого мандарина, м’яти та кипарису дають вибуховий заряд енергії.

початкові ноти соковитого мандарина, м’яти та кипарису дають вибуховий заряд енергії. Пряний характер: ноти чорного перцю додають звучанню чоловічої стійкості.

ноти чорного перцю додають звучанню чоловічої стійкості. Чуттєвий шлейф: база з бобів тонка, сандала та мускусу створює той самий дорогий, глибокий і привабливий шлейф, який залишає незабутнє враження.

Brocard пропонує придбати 100 мл Chanel Allure Homme Sport Eau Extrême за 8149 грн.

Додамо, що в мережі магазинів Eva можна придбати тестер даного парфуму (100 мл) за 6185 грн.

Як грає Мессі

Зазначимо, парфумерні смаки знаменитостей нерідко збігаються, навіть якщо вони працюють у різних сферах. Наприклад, українська співачка Наталія Могилевська, музиканти Кіт Урбан та Роббі Вільямс, а також американський телеведучий Стів Харві обирають один аромат.