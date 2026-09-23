Аромат змушує людей обертатися: яким парфумом користується Мессі
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У назві пахощів є "Спорт", проте вони не призначені для тренувань
Знаменитий аргентинський футболіст Ліонель Мессі відомий своєю скромністю в житті, проте у виборі парфумерії у нього справді бездоганний смак. Друзі та оточення восьмиразового володаря "Золотого м’яча" неодноразово відзначали: від нього завжди пахне ідеально.
У своїй біографічній книзі "Мессі" письменник Леонардо Фаччіо розкрив цікаву деталь про особисте життя зірки. Виявляється, Ліонель — справжній поціновувач трендової парфумерії, повідомляє "Телеграф".
Секретний фаворит легенди №10
Серед усього різноманіття парфумів улюбленим ароматом Ліонеля є Chanel Allure Homme Sport Eau Extrême. Це культова композиція від французького будинку, що поєднує у собі:
- Свіжість та динаміку: початкові ноти соковитого мандарина, м’яти та кипарису дають вибуховий заряд енергії.
- Пряний характер: ноти чорного перцю додають звучанню чоловічої стійкості.
- Чуттєвий шлейф: база з бобів тонка, сандала та мускусу створює той самий дорогий, глибокий і привабливий шлейф, який залишає незабутнє враження.
Brocard пропонує придбати 100 мл Chanel Allure Homme Sport Eau Extrême за 8149 грн.
Додамо, що в мережі магазинів Eva можна придбати тестер даного парфуму (100 мл) за 6185 грн.
Зазначимо, парфумерні смаки знаменитостей нерідко збігаються, навіть якщо вони працюють у різних сферах. Наприклад, українська співачка Наталія Могилевська, музиканти Кіт Урбан та Роббі Вільямс, а також американський телеведучий Стів Харві обирають один аромат.