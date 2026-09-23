Фарба не тримається на волоссі: три звички, через які проступає сивина

Дізнайтеся, як правильно зафарбовувати сивину

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Для багатьох, хто самостійно зафарбовує сивину, знайома ситуація, коли вже після кількох походів у душ колір волосся стає тьмяним, а на скронях знову проступає сивина. Проблема далеко не завжди в якості фарби. Найчастіше це відбувається через порушення технології фарбування.

Сиві пасма мають щільнішу структуру порівняно з пігментованим волоссям. Через це вони гірше піддаються хімічному впливу і буквально відштовхують штучний пігмент, пояснюється в матеріалі на порталі Azet.

Як правильно зафарбувати сивину

По-перше, наносьте суміш тільки на чисте волосся. Міф про те, що голову не можна мити перед процедурою, працює тільки з натуральним шкірним салом. Якщо на пасмах є сухий шампунь, лак або силіконовий бальзам, фарба просто не проникне всередину волосини. Вимийте голову м'яким шампунем за день до процедури та не наносьте маску.

По-друге, не експериментуйте зі складом. Додавання улюблених олій чи бальзаму просто в миску з барвником порушує хімічну реакцію. Замість лагідного догляду вийде непередбачуваний відтінок або повна відсутність стійкості. Розводьте засіб суворо за інструкцією виробника.

Фото згенероване ШІ

По-третє, враховуйте кількість сивини. Якщо сріблястого волосся багато, легкі безаміачні тонування не впораються. У такому разі потрібно використовувати стійку фарбу. А щоб кінчики не виходили занадто темними та тьмяними через високу пористість, перукарі радять наносити на довжину слабший склад або емульгувати фарбу з коренів лише в останні хвилини витримки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приховати сивину без повного фарбування волосся.