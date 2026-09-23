Заткнув за пояс дорогі набори: в "Аврорі" знайшли солодку новинку за менш ніж 100 грн

Це не просто солодощі

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Мережеві мультимаркети "Аврора" продовжують радувати покупців бюджетними та цікавими новинками. Цього разу увагу ласунів привернув новий тематичний набір присвячений Хелловіну.

Відповідний пост завірусився у threads. "Таємнича коробка" від бренду "Добрик" — це не просто солодощі, а справжній інтерактивний комплект для дітей та дорослих, який дозволяє відчути себе кондитером та самостійно прикрасити ароматне печиво.

"У "Добрика" нарешті з’явилися пряникові набори з декором поза різдвяним сезоном!" — написала Слава Фролова.

Що всередині та скільки коштує?

Набір вагою 240 грамів містить все необхідне для створення власних солодких шедеврів:

Ароматні пряники: класична випічка з додаванням прянощів, що чудово зберігає форму.

Декор та глазур: спеціальні елементи для прикраси, які перетворюють звичайний перекус на захопливу гру.

Головна перевага знахідки – її доступність. Придбати набір пряників з декором "Добрик Майстерня Таємнича коробка" у магазинах "Аврора" можна лише за 88 грн.

У мережі із захопленням зустріли новинку. Користувачі діляться своїм варіантом кулінарної творчості.

"Вибачте, але це я після останнього місяця життя у Києві"

"Дочка такі зробила"

"Ой клас"

"Це тільки для творчості. Їсти це не можна. Склад страшний"

"З урахуванням кількості проблем, які створює постійна атака Росії, чотири пряники — це нічого страшного"

"Боже, як шкода, що у нас у Запоріжжі ніде немає. Малятко моє обожнює таке"

"О, як гарно у вас вийшло!"

Раніше кондитерський будинок Roshen оновив асортимент цукерок з нагоди Хелловіна, що наближається. Відомо, що популярна карамель отримала нову святкову упаковку, а желейні глазуровані ведмедики – ще й новий смак.