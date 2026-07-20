Наклейте це на банківську картку: хитрий трюк захистить ваші гроші від шахраїв

Це може збити з пантелику злодіїв і дати власнику картки час заблокувати рахунок

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Попри сучасні технології, крадіжки банківських карток і шахрайство з ними залишаються поширеною проблемою. Експерти з кібербезпеки радять використовувати простий, але нестандартний лайфхак, який може завадити зловмисникам швидко отримати доступ до ваших коштів.

Про це повідомляє видання TN із посиланням на рекомендації німецьких фахівців з безпеки.

Йдеться про невелику наліпку, яку пропонують розмістити прямо на банківській картці. На ній варто написати слово PIN і поруч вказати вигадану комбінацію з чотирьох цифр. Ідея полягає в тому, що людина, яка викраде картку, може вирішити, що це справжній PIN-код, і спробує скористатися ним.

Якщо злодій тричі введе неправильний код у банкоматі, картка автоматично заблокується. Після цього скористатися нею вже не вийде, доки власник не звернеться до банку.

Рекомендації від німецьких фахівців з безпеки

Таким чином шахрай втратить можливість зняти готівку або виконати інші операції, а власник матиме час повідомити банк про крадіжку.

Втім, цей спосіб не є універсальним захистом. Він допомагає лише в ситуації, коли зловмисник намагається використати картку разом із PIN-кодом. Якщо ж дані картки були скомпрометовані іншим способом або йдеться про онлайн-шахрайство, така хитрість не спрацює.

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