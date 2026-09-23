"Добрий вечір" або "Доброго вечора": як правильно вітатись українською
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Мовник пояснила нюанс
В Українській мові багато хто припускається помилки при вітанні. Деякі говорять "Добрий вечір", а деякі — "Доброго вечора". Однак правильний варіант лише один.
Засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемеріс у своїх соціальних мережах пояснила, як грамотно говорити стандартні фрази при вітанні, щоб не допускати помилок.
За її словами, єдина вірна форма — "Добрий вечір!". Якщо ж говорити про варіант "Доброго вечора", то цю фразу доречніше використовувати у побажаннях. Наприклад: "Бажаю доброго вечора".
Таким чином, якщо ви просто вітаєтеся з людиною, профільним формулюванням буде "Добрий вечір". А якщо хочете побажати гарного вечора, тоді слід сказати "Доброго вечора". Останню фразу можна сказати про прощання.
Додамо, що в українській мові при зверненні до конкретної людини використовується кличковий відмінок. Тому правильно говорити:
- "Добрий вечір, Олено!"
- "Добрий вечір, Андрію!"
- "Добрий вечір, пані Ірино!"
- "Добрий вечір, друже!"
Які ще вітання можна використати:
- "Вітаю!"
- "Мої вітання!"
- "Радій вас бачити!"
- "Радій вітати вас!"
- "Здрастуйте!"
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в чому різниця між "любити" та "кохати" в українській? Це кумедне правило ви запам’ятаєте назавжди.