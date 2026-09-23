"Добрий вечір" або "Доброго вечора": як правильно вітатись українською

Мовник пояснила нюанс

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В Українській мові багато хто припускається помилки при вітанні. Деякі говорять "Добрий вечір", а деякі — "Доброго вечора". Однак правильний варіант лише один.

Засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемеріс у своїх соціальних мережах пояснила, як грамотно говорити стандартні фрази при вітанні, щоб не допускати помилок.

За її словами, єдина вірна форма — "Добрий вечір!". Якщо ж говорити про варіант "Доброго вечора", то цю фразу доречніше використовувати у побажаннях. Наприклад: "Бажаю доброго вечора".

Таким чином, якщо ви просто вітаєтеся з людиною, профільним формулюванням буде "Добрий вечір". А якщо хочете побажати гарного вечора, тоді слід сказати "Доброго вечора". Останню фразу можна сказати про прощання.

Додамо, що в українській мові при зверненні до конкретної людини використовується кличковий відмінок. Тому правильно говорити:

"Добрий вечір, Олено!"

"Добрий вечір, Андрію!"

"Добрий вечір, пані Ірино!"

"Добрий вечір, друже!"

Які ще вітання можна використати:

"Вітаю!"

"Мої вітання!"

"Радій вас бачити!"

"Радій вітати вас!"

"Здрастуйте!"

"Добрий вечір" або "Доброго вечора" — як правильно. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

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