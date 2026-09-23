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"Добрий вечір" або "Доброго вечора": як правильно вітатись українською

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Правильна форма привітання Новина оновлена 23 вересня 2026, 18:29
Правильна форма привітання. Фото Колаж "Телеграфу"

Мовник пояснила нюанс

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В Українській мові багато хто припускається помилки при вітанні. Деякі говорять "Добрий вечір", а деякі — "Доброго вечора". Однак правильний варіант лише один.

Засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемеріс у своїх соціальних мережах пояснила, як грамотно говорити стандартні фрази при вітанні, щоб не допускати помилок.

За її словами, єдина вірна форма — "Добрий вечір!". Якщо ж говорити про варіант "Доброго вечора", то цю фразу доречніше використовувати у побажаннях. Наприклад: "Бажаю доброго вечора".

Таким чином, якщо ви просто вітаєтеся з людиною, профільним формулюванням буде "Добрий вечір". А якщо хочете побажати гарного вечора, тоді слід сказати "Доброго вечора". Останню фразу можна сказати про прощання.

Додамо, що в українській мові при зверненні до конкретної людини використовується кличковий відмінок. Тому правильно говорити:

  • "Добрий вечір, Олено!"
  • "Добрий вечір, Андрію!"
  • "Добрий вечір, пані Ірино!"
  • "Добрий вечір, друже!"

Які ще вітання можна використати:

  • "Вітаю!"
  • "Мої вітання!"
  • "Радій вас бачити!"
  • "Радій вітати вас!"
  • "Здрастуйте!"
Як правильно вітатися — "Добрий вечір" або "Доброго вечора"
"Добрий вечір" або "Доброго вечора" — як правильно. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в чому різниця між "любити" та "кохати" в українській? Це кумедне правило ви запам’ятаєте назавжди.

Теги:
#Українська мова #Правило #Привітання #Лариса Чемерис