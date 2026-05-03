Страховий стаж зараховуватимуть по-новому: яка є умова

Оновлені норми дозволяють враховувати більше періодів

В Україні у 2026 році діють нові норми, спрямовані на спрощення підтвердження страхового стажу та забезпечення права громадян на пенсійні виплати. Відповідні зміни до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" підписав президент України Володимир Зеленський.

Таким чином, до страхового стажу будуть зараховані періоди, за які не було сплачено внесків через заборгованість страхувальника (роботодавця). Однак у цьому випадку діє важлива умова — роботодавець має надати відповідну звітність, у якій нараховані внески становлять не менше мінімального страхового внеску.

За відсутності паперового документа для підтвердження стажу (за періоди до набрання чинності Законом) офіційно дозволено використання відомостей з державних електронних інформаційних систем та реєстрів (податковий, ЄДР тощо).

За відсутності трудової книжки чи записів у ній стаж можна підтвердити:

іншими документами з місця роботи

архівними довідками

свідченнями не менше двох свідків

рішенням суду

Страховий стаж в Україні.

Страховий стаж в Україні – це, кажучи простими словами, роки офіційної роботи чи іншої діяльності, за яку виплачувались внески до Пенсійного фонду України.

Що входить до страхового стажу:

офіційна робота з трудового договору

підприємницька діяльність (ФОП), якщо сплачувався ЄСВ

військова служба

декретна відпустка (догляду за дитиною до 3 років)

періоди отримання допомоги з безробіття

інші періоди, передбачені законом

При цьому важливо зазначити, що неофіційна робота без сплати внесків до ПФУ не входить до страхового стажу.

Навіщо потрібен страховий стаж

Він визначає:

коли людина може вийти на пенсію (60/63/65 років)

розмір пенсії

право на окремі соціальні виплати

