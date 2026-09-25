Вірусне фото з Януковичем б'є рекорди переглядів: про яке саме мова

З моменту тієї події минуло 16 років

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Курйозний знімок Віктора Януковича, зроблений ще 2010 року, знову опинився в центрі уваги. Один із найбільших світових фотобанків Getty Images оновив топ видачі на запит "Yanukovych" — перше місце зараз займає фотографія з пам’ятного, але досить незручного епізоду в Києві.

Йдеться про подію 17 травня 2010 року. Цього дня під час церемонії біля пам’ятника Невідомому солдату на Януковича впав вінок, який він щойно поклав.

Церемонія проходила під час сильної зливи, що супроводжувалась шквалистим вітром та градом. На кадрах президент виглядає промоклим і явно незадоволеним, а сам момент падіння вінка зробив фотографію особливо пам'ятною.

Фото: Getty Images

Коли Янукович стояв біля вінка, конструкція раптово впала прямо на нього. Спочатку він спробував самостійно прибрати її, проте потім йому на допомогу прийшли охоронці, які повернули вінок на місце. Тоді на заході був присутній і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв.

Фото: Getty Images

Тепер фотографія, якій вже понад 16 років, знову стала однією з найпопулярніших на запит Януковича у Getty Images.

Відео, як на Януковича вінок упав

Раніше фото із Зеленським і Трампом увірвалося на перше місце в рейтингу Getty Images.