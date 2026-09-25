Залужний отримав одну з найдавніших відзнак Лондона

Подібні статуси в Британії почали надавати ще у Середньовіччі

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Посол України у Великій Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний отримав почесний статус Freedom of the City of London. Це одна із найдавніших відзнак британської столиці, що передбачає прийняття людини до числа Freemen of the City of London.

Про символічну подію йдеться на сторінці Посольства України у Великій Британії на Facebook. Зазначається, що Залужний — перший український дипломат, який був удостоєний подібного статусу.

Урочиста церемонія вручення відзнаки відбулася за участі Леді-мера Сіті Лондона Дами Сьюзен Ленглі DBE у її офіційній резиденції Mansion House.

Церемонія вручення статусу Freedom of the City of London. Фото: Embassy of Ukraine to the UK

"Традиція Freedom of the City of London бере початок у Середньовіччі — вважається, що вона виникла у 1237 році. Цей статус має особливий символічний контекст. Валерій Залужний отримує його, передусім, як Надзвичайний і Повноважний Посол України, після служби на посаді Головнокомандувача Збройних Сил України в період повномасштабної російської агресії, а сьогодні – як представник України у відносинах з одним із її ключових союзників", — йдеться у повідомленні українського посольства.

Залужний із відзнакою від жителів британської столиці. Фото: Embassy of Ukraine to the UK

Відзнака Валерія Залужного також вкотре підкреслює важливість стратегічного партнерства між Британією та Україною. Особливого рівня дипломатичні відносини між державами набули за час російсько-української війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке рішення Залужний досі вважає одним із найважчих за період повномасштабного вторгення РФ до України. Цікаво, що воно прямо пов'язане із його дружиною.