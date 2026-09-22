На прощанні з Панеттьєрі особливу увагу приділили Кличку: цікаві деталі

Екснареченого актриси відзначили особливою увагою

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19 вересня у Каліфорнії відбулася закрита церемонія прощання з американською актрисою Гейден Панеттьєрі, яка померла 16 серпня у віці 36 років. На захід у Malibu Pacific Church зібралися її родичі, друзі та колеги – близько 150 осіб.

Однак увагу привернуло ім’я Володимира Кличка. Колишній наречений актриси та батько її дочки Кайї опинився серед тих, кому організатори висловили особливу подяку. Його ім’я першим згадано у розділі "Особлива подяка" програми церемонії, яку отримала редакція TMZ.

При цьому підтверджень, що сам Кличко був присутній на церемонії, немає.

Програма церемонії прощання. Фото: tmz.com

На церемонії виступили понад десять осіб. Серед них були колеги Панеттьєрі з серіалу "Нешвілл" — Конні Бріттон та Чарльз Естен, а також Еван Росс та інші друзі актриси. Під час прощання звучали промови та музичні виступи, а також відбувся символічний випуск голубів.

Програма церемонії прощання. Фото: tmz.com

Місце для церемонії обрали невипадково. Malibu Pacific Church знаходиться недалеко від океану — Панеттьєрі дуже любила море і багато років підтримувала ініціативи по захисту морської природи.

Не всі близькі актриси були присутні на прощанні. Колишнього бойфренда Панеттьєрі Браяна Хікерсона та його брата Зака не запросили. Саме брати перебували поряд з актрисою в момент її смерті.

З матір’ю Гейден, Леслі Фогель, ситуація виявилася неоднозначною. Спочатку джерела TMZ стверджували, що її не запросили на церемонію. Пізніше джерело, близьке до Фогель, спростувало це і заявило, що жінка не прийшла через "сімейні обставини". Після церемонії для близьких відбувся приватний прийом в одному з будинків у престижному районі Malibu Colony.

Нагадаємо, що 16 серпня актрису знайшли непритомною в орендованій через Airbnb квартирі в Грінвіллі, штат Південна Кароліна. Офіційну причину смерті на цей час не підтверджено. Правоохоронні органи розглядають версію, пов’язану із вживанням наркотичної речовини.