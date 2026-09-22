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На прощанні з Панеттьєрі особливу увагу приділили Кличку: цікаві деталі

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Гейден Панеттьєрі і Володимир Кличко
Гейден Панеттьєрі і Володимир Кличко. Фото Getty Images

Екснареченого актриси відзначили особливою увагою

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19 вересня у Каліфорнії відбулася закрита церемонія прощання з американською актрисою Гейден Панеттьєрі, яка померла 16 серпня у віці 36 років. На захід у Malibu Pacific Church зібралися її родичі, друзі та колеги – близько 150 осіб.

Однак увагу привернуло ім’я Володимира Кличка. Колишній наречений актриси та батько її дочки Кайї опинився серед тих, кому організатори висловили особливу подяку. Його ім’я першим згадано у розділі "Особлива подяка" програми церемонії, яку отримала редакція TMZ.

При цьому підтверджень, що сам Кличко був присутній на церемонії, немає.

Володимир Кличко
Програма церемонії прощання. Фото: tmz.com

На церемонії виступили понад десять осіб. Серед них були колеги Панеттьєрі з серіалу "Нешвілл" — Конні Бріттон та Чарльз Естен, а також Еван Росс та інші друзі актриси. Під час прощання звучали промови та музичні виступи, а також відбувся символічний випуск голубів.

Гейден Панеттьєрі
Програма церемонії прощання. Фото: tmz.com

Місце для церемонії обрали невипадково. Malibu Pacific Church знаходиться недалеко від океану — Панеттьєрі дуже любила море і багато років підтримувала ініціативи по захисту морської природи.

Гейден Панеттьєрі
Фото: instagram.com/haydenpanettiere

Не всі близькі актриси були присутні на прощанні. Колишнього бойфренда Панеттьєрі Браяна Хікерсона та його брата Зака не запросили. Саме брати перебували поряд з актрисою в момент її смерті.

З матір’ю Гейден, Леслі Фогель, ситуація виявилася неоднозначною. Спочатку джерела TMZ стверджували, що її не запросили на церемонію. Пізніше джерело, близьке до Фогель, спростувало це і заявило, що жінка не прийшла через "сімейні обставини". Після церемонії для близьких відбувся приватний прийом в одному з будинків у престижному районі Malibu Colony.

Нагадаємо, що 16 серпня актрису знайшли непритомною в орендованій через Airbnb квартирі в Грінвіллі, штат Південна Кароліна. Офіційну причину смерті на цей час не підтверджено. Правоохоронні органи розглядають версію, пов’язану із вживанням наркотичної речовини.

Теги:
#Володимир Кличко #Церемонія прощання #Хейден Панеттьєрі