Їх не зміг замінити навіть iPhone: чому молодь знову збирає фотографії в альбоми

Чому друковані знімки знову стали популярними

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Пам'ятаєте ті сімейні фотоальбоми, які лежали десь у шафі або на книжковій полиці? Важкі, іноді з потертою обкладинкою, з фотографіями, вставленими в куточки або кишеньки. Там можна було знайти все: весілля батьків, дитячі фото, поїздку на море, випускний і той самий новорічний ранок, де хтось обов'язково стоїть біля ялинки.

"Телеграф" розповість, чому молодь знову друкує фотографії, як сучасні альбоми відрізняються від тих, що зберігалися в наших батьків і бабусь, та чому звичайний паперовий знімок знову стає способом зберегти важливі спогади.

Раніше фото чекали свого часу

Фотографія колись була маленькою подією. Після свята чи поїздки плівку потрібно було віднести у фотосалон, почекати, поки її проявлять, а вже потім забрати готові знімки.

Фотоапарат з плівкою

Там могли бути невдалі кадри, закриті очі або змазана фотографія. Але й їх здебільшого не викидали — бо іншої копії могло просто не бути.

Найкращі фотографії складали в альбом. Поруч могли писати дату, імена або якусь символічну цитату. Через кілька років такий альбом ставав уже не просто набором фотографій, а сімейною історією.

Старий фотоальбом

Старий фотоальбом

Старий фотоальбом

Потім усе опинилося в телефоні

Цифрові камери, а потім смартфони змінили цю звичку майже непомітно. Фотографувати стало настільки просто, що ніхто вже не думає про кількість кадрів.

Один момент можна зняти десять разів, невдалі фотографії видалити, а решту залишити в пам'яті телефона. Через кілька років там можуть накопичитися тисячі знімків.

І тут виникла дивна ситуація: фотографій стало набагато більше, але вони дедалі частіше залишаються просто файлами.

Саме тому останніми роками знову з'явився інтерес до друкованих фотографій.

Новий альбом виглядає зовсім інакше

Сучасний фотоальбом уже не обов'язково нагадує той, який можна було знайти у бабусиній шафі.

Туди потрапляють фотографії з подорожей, вечірок, концертів, побачень, зустрічей із друзями або просто звичайних днів. Поруч із ними зберігають квитки, записки, наклейки чи маленькі сувеніри.

Популярними залишаються й фотографії з фотобудок та миттєвих камер на кшталт Instax. Їх можна одразу приклеїти в блокнот або повісити на стіну.

Фактично молодь створює власну версію старого фотоальбому — тільки тепер ніхто не змушує чекати проявлення плівки.

Сучасне оформлення фотоальбомів

Сучасне оформлення фотоальбомів

Сучасне оформлення фотоальбомів

Чому хочеться повернути фотографії з екрана на папір

У телефона є одна особливість: він дозволяє зберегти практично все. І саме тому важливі фотографії легко губляться серед скриншотів, мемів, відео та сотень інших кадрів.

Надруковане фото так просто не загубиться. Воно зберігається у альбомі, стоїть на полиці або висить на стіні.

У Mixbook, який займається створенням фотокниг, у 2025 році звернули увагу на інтерес молодого покоління до такого способу зберігати спогади. У компанії пояснюють це бажанням мати фізичний предмет, який можна пов'язати з певним моментом.

Можливо, саме тому друкована фотографія сьогодні має трохи інше значення, ніж раніше. Колись її друкували, бо так було заведено і фактично інакше зберігати знімки було складно.

Тепер фотографію друкують, хоча в телефоні можна зберегти хоч десять тисяч кадрів. Просто серед нескінченної галереї іноді хочеться мати кілька фотографій, які можна взяти в руки, роздивитися й згадати, де саме ви були в той день і хто був з вами поруч.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому молодь більше не хоче знімати на телефони і повертається до "мильниць".