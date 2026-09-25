Вирусное фото с Януковичем бьет рекорды просмотров: о каком именно речь

С момента того события прошло 16 лет

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Курьезный снимок Виктора Януковича, сделанный еще в 2010 году, вновь оказался в центре внимания. Один из крупнейших мировых фотобанков Getty Images обновил топ выдачи по запросу "Yanukovych" — первое место сейчас занимает фотография с памятного, но довольно неловкого эпизода в Киеве.

Речь идет о событии 17 мая 2010 года. В этот день во время церемонии возле памятника Неизвестному солдату на Януковича упал венок, который он только что возложил.

Церемония проходила во время сильного ливня, сопровождавшегося шквалистым ветром и градом. На кадрах президент выглядит промокшим и явно недовольным, а сам момент падения венка сделал фотографию особенно запоминающейся.

Фото: Getty Images

Когда Янукович стоял возле венка, конструкция внезапно рухнула прямо на него. Сначала он попытался самостоятельно убрать ее, однако затем ему на помощь пришли охранники, которые вернули венок на место. Тогда на мероприятии присутствовал и тогдашний президент России Дмитрий Медведев.

Фото: Getty Images

Теперь фотография, которой уже более 16 лет, снова стала одной из самых популярных по запросу о Януковиче в Getty Images.

Видео, как на Януковича венок упал

Ранее фото из Зеленским и Трампом ворвалось на первое место в рейтинге Getty Images.