Шоколад і цукерки в "АТБ" раптово подешевшали вдвічі — що встигнути купити

Вартість окремих солодощів знизилася майже вдвічі

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В "АТБ" знизили ціни на окремі види шоколаду та цукерок. На деякі солодощі знижки сягають 50%.

Акційні ціни діятимуть до 29 вересня. Тож охочим придбати солодощі дешевше варто звернути увагу на ці пропозиції.

Детальніше у матеріалі: "Ціни просіли до 53%: що цього тижня можна вигідніше купити в "АТБ".

Найбільша знижка у цій добірці припадає на шоколад Millennium La Creme — його ціна впала рівно на половину.

Шоколад Millennium La Creme мусовий молочний зі смаком полуничного чізкейка та тірамісу зараз коштує по 33,90 гривень за 100 грамів. Раніше за кожну плитку потрібно було заплатити 67,90 гривень.

Також дешевше продають кілька видів цукерок Roshen Yummi Gummi. Паста, Mini Bear Mix, Banana Land, Кавун і Sour Belts у пачках по 70 грамів зараз коштують 19,70 гривень замість 35,90 гривень.

Таким чином, ціна на зазначені цукерки знизилася більш ніж на 40%.

Солодощі в АТБ подешевшали майже вдвічі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому працівники звільняються з "АТБ", що стає причиною таких рішень та в кого найскладніша робота.