Забудьте о сложной парковке: найден компактный кроссовер с камерой для водителей в возрасте

Компактный автомобиль легко помещается на городских парковках

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С возрастом особенно важно, чтобы автомобилем было легко управлять и удобно парковать в городе. Именно поэтому компактные кроссоверы могут стать удобным вариантом для людей почтенного возраста.

Одним из таких вариантов может быть Nissan Juke – компактный кроссовер. Благодаря длине чуть более четырех метров он не создает лишних затруднений при парковке, а камера заднего вида и парктроники в отдельных версиях дополнительно упрощают этот процесс, как написали в "autohero".

Чем привлекает модель

Автомобиль имеет узнаваемый дизайн, благодаря которому его легко заметить на дороге. Модель также хорошо представлена на рынке, поэтому найти запчасти для нее обычно не сложно.

Среди других плюсов – долговечность и относительно невысокая склонность к поломкам. Версии с базовым оснащением также могут стоить дешевле других автомобилей премиального сегмента.

Какие недостатки

Несмотря на формат кроссовера, салон у этой модели нельзя назвать слишком просторным. Особенно это заметно на заднем ряду, где пассажирам может не хватать места.

В старших версиях автомобиля тоже не слишком большой багажник. Поэтому перед покупкой следует учесть, сколько пассажиров и багажа обычно придется перевозить.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о кроссовере, который отличается удобной посадкой и простым управлением и может подойти людям преклонного возраста.