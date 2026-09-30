Шкірка сама злетить: як почистити варену картоплю за секунди (відео)

Потрібні тільки крижана вода і трохи вправності

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Приготування улюбленого салату Олів'є чи Оселедця під шубою незмінно супроводжується необхідністю чистити варену в мундирі картоплю. Шкірка рветься, липне до пальців та ножа, а гарячі бульби обпікають руки.

При цьому є лайфхак, який розв'язує цю проблему за лічені секунди. Спосіб швидкого очищення вареної картоплі показали на YouTube-каналі Luboš Liška.

Як швидко очистити картоплю в мундирі

Гаряча картопля м'яка, а шкірка щільно прилягає до м'якоті. У процесі чищення вона тягнеться і рветься на дрібні шматки. Навіть якщо дати бульбі охолонути, шкірка не завжди відходить легко. Але якщо резко охолодити картоплю, м'якоть трохи стиснеться і шкірка легко зійде.

Перед відварюванням зробіть круговий надріз ножем по центру кожної бульби, розрізаючи тільки шкірку. Зваріть картоплю як зазвичай.

Коли картопля буде готова, злийте з неї воду та перекладіть гарячі бульби в миску з крижаною водою не менше ніж на 10 секунд. Після цього візьміть картоплину обома руками за протилежні краї та злегка натисніть. Шкірка легко розділиться на дві половинки і зійде.

Раніше "Телеграф" розповідав, де можна з користю застосувати воду після варіння картоплі.