Ніякого порошку та кондиціонера: простий спосіб оновити вицвілі чорні речі без фарби

Відновити колір можна за допомогою продукту, який є на кожній кухні

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Чорні футболки, штани, сукні добре поєднуються з іншим одягом, тому вони є в гардеробі в кожного. Але після кількох навіть дбайливих прань чорний одяг тьмяніє та виглядає неохайним.

Виявляється, повернути глибокий чорний колір речам можна не лише за допомогою покупних барвників. Знадобляться пральна машина та дві чашки міцної кави.

Натуральна чорна кава містить високу концентрацію дубильних речовин і стійких темних пігментів, зазначається в матеріалі чеського порталу Centrum. У процесі полоскання ці природні барвники глибоко проникають у волокна натуральних тканин (особливо бавовни та льону), заповнюючи вицвілі ділянки та надаючи матеріалу багатого, темного відтінку без пошкодження структури ниток.

Як відновити чорні речі за допомогою кави

Помістіть у барабан пральної машини тільки вицвілі чорні речі. Ніяких кольорових, а тим паче світлих вставок бути не повинно, оскільки кава забарвить і їх.

Зваріть дві чашки дуже міцної кави. Чим більш концентрованим буде напій, тим більш вираженим вийде результат.

Вилийте приготовану каву просто в барабан до речей. Оберіть на пральній машині програму "Полоскання" (без попереднього чи основного прання) і запускайте цикл. Додавати пральний порошок або кондиціонер не потрібно.

Після завершення програми дістаньте речі та дайте їм висохнути. Тканина стане помітно темнішою та свіжішою.

Щоб натуральний пігмент не змився вже під час наступного прання, після прання замочіть одяг на 15–20 хвилин у ємності з прохолодною водою, додавши туди одну склянку оцту (9%) або дві столові ложки кухонної солі.

Після цього прополощіть річ у чистій прохолодній воді та дайте їй висохнути природним шляхом. Тканина стане помітно темнішою та свіжішою, а оновлений відтінок не випереться за першої ж нагоди.