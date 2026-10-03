Традиционные шкафы и зеркала в прихожей – вчерашний день. Как выглядит стильный вход в дом (фото)

Современные тенденции совмещают эстетику и функциональность

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Традиционные шкафы и зеркала в прихожей больше не являются единственным каноном оформления этого пространства. Хотя это сочетание до сих пор актуально, современные дизайнерские решения предлагают гораздо больше вариантов.

Об этом сообщает польский сайт Dobrze Mieszkaj. Организация пространства в прихожей является непростой задачей, потому что с одной стороны, она должна вмещать много вещей — верхнюю одежду, обувь, сумки и множество мелочей. С другой стороны, коридор — первое, куда мы попадаем, заходя в дом и он должен быть уютным и удобным.

Современная прихожая сочетает шкаф и открытое пространство для отдыха. Фото: Maja Różańska

Современный дизайн все больше делает ставку на баланс между порядком и привлекательностью. Последние тенденции включают изготовленные по заказу шкафы, скамейки, крючки, ящики для обуви и сочетание открытых и закрытых систем хранения.

Шкаф может быть практически незаметным, если его фасады расположены вровень со стеной. В маленьком коридоре каждый сантиметр на счету, поэтому шкафы высотой до потолка – одно из самых практичных решений.

Еще одно интересное решение для прихожей. Фото: Follow The Flow

На верхних полочках можно разместить чемоданы, зимнюю одежду в не сезон, шляпы или вещи, которые используются время от времени. Для повседневной одежды лучше оставить место на расстоянии вытянутой руки, а внизу запланировать ящики или полки для обуви.

Все чаще дизайнеры предлагают совмещать разные подходы к хранению вещей. Некоторые шкафы оставляют закрытыми, а другие превращают в открытые ниши со скамейкой и вешалками. Этот ход не дает прихожей превратиться в стену с мебелью.

Зеркала могут быть разных форм. Фото: Paulina Borisik

Без зеркала в коридоре не обойтись, но оно необязательно должно быть классической прямоугольной формы. В узком коридоре зеркала отражают свет и зрительно увеличивают пространство. Зеркала неправильной формы, закругленные поверхности и модели с подсветкой являются современными альтернативами.

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