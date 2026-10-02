Хороша оглядовість і просторий салон: це авто може стати знахідкою для пенсіонерів

Названо авто для комфортних поїздок у віці

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Для старших водіїв автомобіль має бути насамперед зручним у повсякденному користуванні, а не найпотужнішим чи найтехнологічнішим. Є модель, яка поєднує кілька важливих для пенсіонерів характеристик, зокрема зручну посадку, хорошу оглядовість і просторий салон.

Серед моделей, які можуть відповідати цим вимогам, – Škoda Karoq, компактний сімейний кросовер із просторим салоном. Його рекомендують фахівці з "gp24".

Які "плюси" автомобіля

Автомобіль має достатньо високу посадку, тому водієві зручніше сідати за кермо та виходити з машини. Хороша оглядовість також може бути корисною під час паркування та руху містом.

Ще одна перевага Karoq – просторий салон. У ньому достатньо місця для водія та пасажирів, а великий багажник стане у пригоді під час поїздок за покупками, на дачу або в подорож.

Модель також вирізняється легким керуванням і комфортною підвіскою, що особливо важливо під час тривалих поїздок. Залежно від комплектації автомобіль може мати камеру заднього виду, парктроніки, системи допомоги під час паркування та інші електронні асистенти.

Skoda Karoq приваблює старших водіїв високою посадкою та зручністю під час щоденних поїздок

Є і "мінуси"

Серед можливих мінусів для старшого водія:

Не найдешевше обслуговування – витрати залежать від двигуна та комплектації.

– витрати залежать від двигуна та комплектації. Габарити кросовера можуть бути незручними під час паркування у вузьких місцях.

можуть бути незручними під час паркування у вузьких місцях. Електронні системи у багатих комплектаціях можуть здаватися складними для тих, хто не звик до сучасних авто.

Серед бюджетних альтернатив водіям похилого віку радять звертати увагу на моделі з високою посадкою, яка гарантує водієві відмінний огляд дорожньої обстановки. Завдяки невеликим розмірам така альтернативна машина суттєво спрощує процес паркування та маневрування як на міських вулицях, так і під час заміських поїздок.