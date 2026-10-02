Хороша оглядовість і просторий салон: це авто може стати знахідкою для пенсіонерів
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Названо авто для комфортних поїздок у віці
Для старших водіїв автомобіль має бути насамперед зручним у повсякденному користуванні, а не найпотужнішим чи найтехнологічнішим. Є модель, яка поєднує кілька важливих для пенсіонерів характеристик, зокрема зручну посадку, хорошу оглядовість і просторий салон.
Серед моделей, які можуть відповідати цим вимогам, – Škoda Karoq, компактний сімейний кросовер із просторим салоном. Його рекомендують фахівці з "gp24".
Які "плюси" автомобіля
Автомобіль має достатньо високу посадку, тому водієві зручніше сідати за кермо та виходити з машини. Хороша оглядовість також може бути корисною під час паркування та руху містом.
Ще одна перевага Karoq – просторий салон. У ньому достатньо місця для водія та пасажирів, а великий багажник стане у пригоді під час поїздок за покупками, на дачу або в подорож.
Модель також вирізняється легким керуванням і комфортною підвіскою, що особливо важливо під час тривалих поїздок. Залежно від комплектації автомобіль може мати камеру заднього виду, парктроніки, системи допомоги під час паркування та інші електронні асистенти.
Є і "мінуси"
Серед можливих мінусів для старшого водія:
- Не найдешевше обслуговування – витрати залежать від двигуна та комплектації.
- Габарити кросовера можуть бути незручними під час паркування у вузьких місцях.
- Електронні системи у багатих комплектаціях можуть здаватися складними для тих, хто не звик до сучасних авто.
Серед бюджетних альтернатив водіям похилого віку радять звертати увагу на моделі з високою посадкою, яка гарантує водієві відмінний огляд дорожньої обстановки. Завдяки невеликим розмірам така альтернативна машина суттєво спрощує процес паркування та маневрування як на міських вулицях, так і під час заміських поїздок.