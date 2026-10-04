Гороскоп на 5 жовтня: важливе рішення у Козорогів, нова пропозиція у Левів

Знакам Зодіаку не варто поспішати з рішеннями в цей день

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"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 5 жовтня 2026 року, який підкаже, кому варто зосередитися на роботі, а кому — приділити увагу близьким. Деяким знакам доведеться швидко реагувати на зміни планів.

♈️ Овен (21 березня — 20 квітня)

Ви можете отримати відповідь на питання, яке давно відкладали. Не поспішайте діяти — спочатку перевірте деталі. Увечері знайдіть час для розмови, яку давно переносили.

♉️ Телець (21 квітня — 21 травня)

Через несподівані обставини вам доведеться змінити один із планів. Новий варіант може виявитися практичнішим, ніж попередній. У фінансах відмовтеся від покупки, яку не планували заздалегідь.

♊️ Близнюки (22 травня — 21 червня)

Несподівана розмова допоможе вам зрозуміти справжню позицію людини, з якою було складно домовитися. Не перебивайте співрозмовника, навіть якщо вже знаєте, що він скаже. Робоче питання може вирішитися швидше, ніж ви очікуєте.

♋️ Рак (22 червня — 22 липня)

Ви можете отримати прохання про допомогу від родича або близького друга. Погоджуйтеся лише на те, що можете зробити без шкоди для власних планів. Увечері приділіть час дому та родині.

♌️ Лев (23 липня — 21 серпня)

Вам можуть запропонувати нову справу або проєкт, який буде корисним у майбутньому. Не погоджуйтеся одразу — спочатку з'ясуйте умови. Увечері не витрачайте гроші на речі, які вам насправді не потрібні.

♍️ Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ви помітите недолік у справі, яку інші вже вважали завершеною. Якщо виправити його зараз, у майбутньому це заощадить вам час і нерви. У стосунках краще прямо сказати про свої очікування.

♎️ Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День може принести знайомство з людиною, з якою у вас виявиться багато спільного. Новий контакт може виявитися корисним не лише в особистому житті, а й у роботі. У фінансових питаннях покладайтеся на цифри, а не на чужі обіцянки.

♏️ Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Вам доведеться поставити крапку в ситуації, яка занадто довго залишалася невизначеною. Хтось може спробувати перекласти на вас відповідальність за власну помилку. У роботі краще зберігати важливі повідомлення та домовленості.

♐️ Стрілець (23 листопада — 22 грудня)

Ви отримаєте можливість просунутися у справі, яка раніше стояла на місці. Для цього доведеться звернутися по допомогу до людини, з якою ви рідко співпрацюєте. У другій половині дня може надійти приємна новина від близьких.

♑️ Козоріг (23 грудня — 20 січня)

Перед вами може постати питання, яке потребуватиме конкретного рішення. Відкладати його далі не варто, особливо якщо воно стосується роботи або грошей. Перед вибором порівняйте кілька варіантів.

♒️ Водолій (21 січня — 19 лютого)

Ви можете повернутися до старої ідеї, яку колись відклали через брак часу. Цього разу обставини можуть бути сприятливішими, але починайте з невеликого кроку. Не розповідайте всім про свої плани, поки вони не оформлені остаточно.

♓️ Риби (20 лютого — 20 березня)

Звичайні справи можуть зайняти більше часу через несподівані затримки. Не намагайтеся надолужити все одразу, щоб не збільшити кількість помилок. Увечері відкладіть робочі питання та дайте собі час на відпочинок.