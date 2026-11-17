Анатомія схеми з державними підрядами

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Уявіть собі бізнес-генія: вчорашня домогосподарка з пенсією у 20 тисяч гривень на рік реєструє ФОП і вже за лічені місяці стає одним із головних підрядників Столичного лісового офісу і забирає підряди на приголомшливу суму понад 200 млн грн. Без досвіду та спочатку лише з двома бензопилами в арсеналі, але з однією важливою перевагою – чоловіком, який донедавна працював майстром у тому самому офісі, для якого дружина стала "заготовляти" деревину.

"Телеграф" розбирався, хто цей потужний гравець ринку і хто з чиновників посприяв у кар’єрі. Результати нашого розслідування вражають. Докладніше – в матеріалі.

Хроніка тендерного бліцкригу: дві бензопили та шість робітників

ФОП Галина Іванівна Гресько, яка наразі активно співпрацює з філією "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" зареєструвалася як підприємець лише 18 серпня 2025 року. А вже за пару місяців на ProZorro розпочався стрімкий закупівельний злет.

У першому ж великому тендері, де Гресько забрала лотів на 10,6 млн грн, виплив цікавий матеріально-технічний нюанс. У кадровій довідці Галина Іванівна вказала всього 6 робітників – 4 лісоруби та 2 трактористи. Весь арсенал техніки – дві бензопили Stihl та два колісних трактори, один з яких орендувався у власного робітника за 1 000 грн на місяць.

При цьому йшлося про заготівлю 26,5 тис. кубів лісу у стислі терміни – до 31 грудня 2025 року. Нехитра математика показує, що бригада з 4 лісорубів з 2 бензопилами повинна була валити, кряжувати та обробляти понад 600 куб. м щодня. А це фізично неможливо для такої кількості працівників навіть із найсучаснішою ручною технікою. До того ж Галина Гресько письмово запевняла замовника – Столичний лісовий офіс, що не планує залучати до виконання робіт субпідрядників.

Далі – більше. Протягом наступних місяців – з січня по серпень 2026 року – ФОП Гресько забирала лот за лотом. При цьому у більшості тендерів Галина Гресько перемагала фактично без реальної конкуренції — виходячи на торги як єдиний учасник або маючи конкурентів, що не пропонували зниження ціни. Лише зрідка підприємиця поступалася окремими шматочками багатомільйонного пирога, який був на кону: зокрема, поодинокими лотами (як-от 5-й лот у січневому тендері на 13,6 млн грн чи 3-й лот у липневому на 7,2 млн грн) іншому підряднику — ФОП Коцулиму Василю Богдановичу.

Участь Галини Гресько у державних тендерах

Загалом менш ніж за рік через систему ProZorro ФОП Гресько виграла 94,98% тендерів на 194,1 млн грн (фактична загальна сума укладених державних контрактів з урахуванням ПДВ – 223,5 млн грн).

"Золотий" відгук та чоловік на потрібному місці

Питання до одного з фаворитів "Столичного лісового офісу" ДП "Ліси України" логічно було б поставити не тільки щодо штату й техніки, а й стосовно досвіду. Як вдалося з’ясувати, перед реєстрацією ФОП з основним видом діяльності "лісозаготівлі" Галина Гресько не мала жодного відношення до галузі.

Її трудовий стаж обмежується роботою у 2016-2020 роках у Житомирській області у ФОП/ПП Глод Нелі Яківни, яка займалася "роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами". А наступні роки Гресько перебувала на обліку в центрі зайнятості або отримувала пенсію.

Як же новоспечену підприємицю допустили до державних торгів, де вимагають підтверджений досвід? В цьому зіграв роль "вхідний квиток" від керівництва Столичного лісового офісу. Адже саме керівник цієї філії Сергій Заєць особисто підписав лист-відгук про виконання договору від 10 вересня 2025 року на суму 24,5 тис. грн.

Лист-відгук за підписом Сергія Зайця

У документі, який ФОП Гресько подала на свій перший тендер, топпосадовець філії "Столичний лісовий офіс" зазначає, що виконавиця з двомісячним стажем підприємництва "зарекомендувала себе як надійний партнер", який "має високий рівень професіоналізму", та особисто рекомендує її для співпраці. Саме цей папірець відкрив ФОПу шлях до мільйонів. До слова, сам пан Заєць є фігурантом у кримінальних справах Нацполіції за аналогічні фокус-схеми з лісом, про які розповідав "Телеграф".

Другий секрет успіху – сімейний. Чоловік нашої героїні, Віктор Іванович Гресько, на відміну від дружини виявився якраз дуже досвідченим фахівцем і віддав лісовому господарству щонайменше 10 років. Відповідно до матеріалів НАЗК, починаючи з 2016 року він незмінно обіймав посаду майстра лісу Жужельського лісництва, яке мало різне підпорядкування, але в останні роки входить до складу філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України".

Віктор Гресько працював майстром лісу

У червні 2025 року Віктор Гресько офіційно залишив посаду, що підтверджують його декларація при звільненні та підсумкова звітність за 2025 рік. Проте багаторічна робота на місцях не минула безслідно: його дружина отримувала багатомільйонні контракти на лісозаготівлю та вивезення деревини саме в тій філії та тому надлісництві, де її чоловік роками здійснював безпосередній нагляд і контроль за лісогосподарськими роботами та очевидно зберіг тісні професійні зв’язки.

Автомобільний "бум" 2026 року: 17 одиниць техніки за раз

Коли державні мільйони рікою потекли на рахунки вчорашньої пенсіонерки, Галина Гресько знайшла їм цілком прикладне застосування, а саме — закупила спецтехніку.

За даними Єдиного держреєстру МВС, протягом 2026 року на Галину Гресько було зареєстровано 17 одиниць автотранспорту та напівпричепів:

Чотири білосніжних DAF XF 480 FT (2019-2022 років випуску), пригнаних з-за кордону влітку 2026 року, та потужний MAN TGX 18.440.

Радянські всюдиходи "УРАЛ 432001" (спеціалізований сортиментовоз із краном-маніпулятором, зареєстрований у серпні 2026-го) та самоскид "УРАЛ 5557".

10 спеціалізованих напівпричепів-лісовозів, тентованих фур та платформ марки KOEGEL (моделі S 24-1 та SN 24).

Тож, як бачимо, надходження від Столичного лісового офісу, що лишився єдиним великим замовником ФОП Гресько, конвертувалися у приватну транспортну інфраструктуру.

Корпоративна імперія: земля, нерухомість та нова фірма

Але це не єдині надбання Галини Гресько за цей рік. У червні 2026 року підприємиця стала єдиною власницею, керівником і кінцевим бенефіціаром ТОВ "СелВарт Агро", зареєстрованого в селі Мала Цвіля. А вже за три місяці, у вересні 2026 року, вона переоформила активи товариства на себе як на фізичну особу: у приватну власність Галини Гресько перейшли гігантський нежитловий комплекс площею 3 407,7 кв. м на вулиці Центральній, 13 та 2 гектари землі під ним. У результаті на самому підприємстві не залишилося жодного зареєстрованого нерухомого майна.

Галина Гресько стала єдиною власницею, керівником і кінцевим бенефіціаром ТОВ "СелВарт Агро"

Ця компанія, до речі, під старою назвою "Селварт Консалт" фігурує в матеріалах Вищого антикорупційного суду (справа № 991/10381/26). Йдеться про резонансне розслідування НАБУ і САП щодо розкрадання понад 254 млн грн бюджетних коштів на закупівлях безпілотників (зокрема DJI Mavic та Autel) для Держспецзв’язку у 2023 році. За версією слідства, "Селварт Консалт" із підставним директором використовували як ланку-посередника для штучного завищення вартості дронів та подальшого виведення грошей, а рахунками й ключами електронного підпису компанії фактично розпоряджалися організатори схеми.

У червні 2026 року, напередодні переходу фірми під контроль пані Галини, її статутний капітал зменшують із 2 млн до 1,33 млн грн, а саме підприємство нова власниця замикає на свій мобільний телефон плюс отримує у власність все майно.

На додачу, 9 вересня 2026 року Галина Гресько реєструє нову юридичну особу — ТОВ "Вудпрайм" зі статутним капіталом 1,5 млн грн та основним КВЕД "Лісозаготівлі".

9 вересня 2026 року Галина Гресько зареєструвала ТОВ "Вудпрайм"

З 1 жовтня фірма стає платником ПДВ. Не виключено, що це підприємство в майбутньому може підмінити "засвічений" ФОП у наступних тендерах, які оголошуватиме філія "Столичний лісовий офіс", або інші підрозділи ДП "Ліси України".

Замість висновку

Проведене розслідування викриває класичну схему виведення державних коштів та очевидний конфлікт інтересів у структурі ДП "Ліси України". Стрімкий тендерний злет ФОП Галини Гресько – від вчорашньої пенсіонерки з досвідом роботи в сільському магазині до головного підрядника філії "Столичний лісовий офіс" із контрактами на понад 200 мільйонів гривень – став можливим виключно завдяки двом факторам: сімейним зв’язкам та лояльності керівництва державної філії.

Аналіз матеріально-технічної бази ФОП на старті викликає обґрунтований сумнів щодо здатності виконати контракт, адже на бригаду із шести людей із двома бензопилами та тракторами припадають значні обсяги лісозаготівель.

Проте керівництво Столичного лісового офісу в особі Сергія Зайця забезпечило підрядниці "вхідний квиток" на ProZorro через рекомендаційні листи. Плюс свою роль могли зіграти поради та зв’язки чоловіка Віктора Гресько, який багато років працював майстром лісу в тому самому підрозділі ДП "Ліси України".

Отримані з держбюджету мільйони успішна підприємиця оперативно конвертувала у приватну транспортну імперію (17 одиниць спецтехніки за рік) та майновий комплекс. Водночас реєстрація нових юридичних осіб (ТОВ "Вудпрайм") та отримання у підпорядкування фірми із кримінальним шлейфом ("СелВарт Агро") може свідчити про те, що організатори схеми готують "запасні аеродроми" на випадок питань з боку фінмоніторингу чи силових структур.

Мораль очевидна. Зміну керівництва "Лісів України" готували на найвищому рівні: у квітні тодішня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко обговорювала кадрові рішення з президентом Володимиром Зеленським. З 1 липня виконання обов’язків генерального директора поклали на Ігоря Зубовича. Суспільству обіцяли прозорість, нові підходи та посилення контролю.

Однак історія підрядів Галини Гресько, як і десятки їй подібних, — ставить питання: наскільки зміна керівника змінила правила на місцях? Новий очільник отримав у спадок систему, в якій родинні зв’язки, рекомендації посадовців і мільйонні контракти переплітаються надто тісно. Чи перевіряє центральне керівництво такі закупівлі? Чи центральне керівництво, навпаки, успадкувавши "теми", їх активно використовує. В результаті, хто сьогодні встановлює, чи здатні підрядники виконати роботи, і хто відповідає за витрачені кошти?

"Телеграф" продовжить власне розслідування, щоб з’ясувати, наскільки поширена така практика в інших лісництвах і на якому рівні вона отримує підтримку — від місцевих посадовців до центрального апарату. Ми перевірятимемо, хто реально виконує роботи, кому дістаються гроші та чи не перетворюють мережі наближених ФОПів державне підприємство на джерело приватного збагачення. Бо зміна прізвища в кабінеті керівника має сенс лише тоді, коли змінюються правила в лісі.